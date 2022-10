Huracán se impuso a la CAI en el debut de ambos por el Regional

Huracán derrotó este domingo por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles en un duelo entre clubes comodorenses que correspondió a la primera fecha de la Zona 2 de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal, tuvo el arbitraje de Diego Schooff, quien fue acompañado por los líneas Claudio Muñoz y Maximiliano Selg, terna de Comodoro Rivadavia.

Luego de un primer tiempo parejo, donde fue Huracán que intentó un poco más para abrir el marcador, la única emoción llegó recién a los 10 minutos de la etapa final.

En ese contexto, Huracán se puso en ventaja gracias a un gol encontra de Horacio Igarzábal, quien de cabeza, marcó en su propia valla, ante un Federico Ricciardelli, quien se arrojó para salvar su arco, pero no llegó para despejar.

Nicolás Abregú envió un centro desde el costado del campo de juego, que encontró Igarzábal, quien con de cabeza, la mandó al fondo de la red. Así, los de Jorge Montecino pasaban a ganar por 1-0.

Tres minutos después, la CAI respondió y casi logra el empate cuando Agustín Jara, con un tremendo remate de tijera, terminó dando en el travesaño. Esta vez el que la pasó mal fue el arco defendido por Marcos Funes.

Cerca de los 20 minutos del segundo tiempo, Huracán tuvo la chance para aumentar la ventaja, pero su disparo terminó en las manos del arquero Ricciardelli.

A los 27, Rufino Martínez tomó el balón sobre un costado, le pegó al arco y la pelota se fue apenas por arriba. Esta vez el que se salvó fue la CAI ante un Huracán que insistía por convertir el segundo gol de la tarde.

A cinco minutos del final, Mauro Jofré envió un centro y respondió el arquero Funes despejando el balón con sus puños.

El árbitro adicionó cinco minutos, llegó el pitazo final y así Huracán se quedó con los primeros tres puntos, esperando ahora el clásico ante Jorge Newbery, el otro participante que tiene este triangular que asoma ser por demás parejo.

WhatsApp Image 2022-10-16 at 6.45.16 PM (1).jpeg Foto: Mauricio Macretti / El Patagónico.

Síntesis

Huracán 1 / CAI 0

Huracán: Marcos Funes; Carlos Rodríguez, Facundo Ruiz Díaz, José Chacón y Pablo Zalazar; Claudio Leguizamón, Nicolás Abregú, Rufino Martínez y Carin Najul; Ariel Castellano y Rodrigo Ledesma. DT: Jorge Montecino.

CAI: Federico Ricciardelli; Marcos Rilo, Horacio Igarzábal, Ezequiel Llesona y Lucas Coyette; Ariel Vega; Germán Martínez, Matías Avila y Luciano Contreras; Jorge Piñero Da Silva y Agustín Jara. DT: Gustavo Caamaño.

Gol ST: 10’ Horacio Igarzábal (H) en contra.

Cambios ST: 18’ Víctor Cabello x Avila (C), 20’ Sebastián Tureo x Abregú (H) y Justo Sosa x Ledesma (H), 31’ Ignacio Barrientos x Castellano (H), 34’ Gabriel Toledo x Vega (C), Leonardo Villa x Jara (C) y Mauro Jofré x G. Martínez (C), 39’ Joaquín Abarzúa x Coyette (C), 43’ Tiago Barría x R. Martínez (H).

Amonestados: Leguizamón, Ruiz Díaz (H). Llesona, Coyette, Cofré (C).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Claudio Muñoz y Maximiliano Selg.

Cancha: Estadio Municipal.