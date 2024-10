Imperio Pampita: las empresas detrás de la top model

Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, es una de las figuras nacionales que más facturan en las redes sociales. Su Instagram es un desfile constante de marcas de lujo pero también de emprendedores.

La modelo y conductora es además una importante empresaria que ha colaborado con el lanzamiento de los más diversos productos que hoy llevan su nombre. En el universo Pampita hay lugar para todo, desde muebles, pasando por la decoración del hogar, hasta indumentaria y suplementos nutricionales.

“Yo manejo mis redes, todo lo que se ve en mi Instagram lo hago yo, me filman mis amigas o mis hijos y luego lo edito, también hablo directamente con las marcas, cierro contratos, pero no solo con marcas grandes sino también con emprendedores. Soy apasionada de lo que hago y cuido mucho mi marca personal”, detalló recientemente Pampita en una charla que dio en la cumbre Endeavor en Rosario.

LA MODELO QUE JUEGA EN EL MUNDO EMPRESARIAL

Justamente la modelo viajó especialmente a Rosario para presentarse en un evento dirigido a emprendedores. Allí contó su experiencia como empresaria ante una nutrida asistencia. Pero eso no fue todo porque antes visitó la fábrica de la empresa Crucijuegos en esa ciudad, con la que tiene planeado lanzar una cápsula de juegos para niños que van desde hamacas y toboganes, hasta casitas de plástico.

Semanas después, con una sonrisa, aterrizó en Chile para presentar oficialmente la línea de indumentaria que lanzó con la firma Falabella, “Pampita x Apology”. Según indicaron medios chilenos la colaboración le valió un contrato millonario de largo plazo.

"Para mí es un honor tener esta primera colección. Soy muy fan de Falabella porque viví muchos años aquí en Chile y era una cliente frecuente. Estoy muy contenta, me recibieron con los brazos abiertos y me dieron libertad absoluta para experimentar, crear y hacer algo increíble para la gente. Fue toda una experiencia enriquecedora y de aprendizaje", expresó Carolina Ardohain, en ese momento.

La empresaria también tiene un segmento de negocios muy consolidado y que es prácticamente el sueño de cualquier mortal: le pagan por viajar a lugares paradisiacos y hospedarse en hoteles de lujo. Pampita muestra sus viajes e invita al público a seguir su estilo de vida. Atrás está la cadena de hoteles Grand Palladium Resorts.

En el ámbito de la nutrición y los suplementos vitamínicos, Pampita es dueña de la marca “Woman by Pampita”, que se consigue en la web e incluye desde proteína en polvo, pasando por colágeno, hasta bloqueadores carbohidratos y quemadores de grasa.

LOS LENTES DE SOL

En paralelo, desde hace varios años tiene una cápsula de lentes de sol con la marca Infinit que es muy exitosa no solo en Argentina sino también en Uruguay y así lo contó la propia modelo: “cuando aparecía en mis redes sociales con lentes de sol, la gente me preguntaba de qué marca eran porque les gustaba mi estilo, pero eran marcas de afuera que ni estaban en el país; por eso me contacté con el fabricante de lentes que me gustaban localmente para lanzar juntos una línea. Primero me dijo que no, tuve que insistir mucho hasta lograr convencerlo y hoy es todo un éxito”.

Beauty Pampita es otra de las líneas que están vigentes de la empresaria, se trata de planchitas y secadores de pelo que pueden conseguirse en la web y las principales tiendas de productos para el pelo.

Pero eso no es todo porque la lista sigue. Pampita tiene colaboraciones que llevan su nombre con productos muy diversos como mantas para el hogar, ropa tejida, muebles para niños, pijamas, bikinis y más.

Finalmente, con 8 millones de seguidores, y subiendo, la modelo es una máquina de facturar en Instagram. Según indicaron recientemente en un programa de espectáculos, la modelo cobraría u$s5.000 por posteo, pero lo bueno es que ofrece algún tipo de descuento si el contrato abarca más de tres publicaciones.

Fuente: Ambito.com