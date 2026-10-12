Inauguraron nueva iluminación en avenidas y área central

El programa de modernización y seguridad urbana de Cañadón Seco dio un paso adelante en la noche del viernes con la inauguración del nuevo sistema de iluminación pública.

En las principales avenidas y el área central, donde se encuentran edificios institucionales y comercios, se instalaron más de 130 luminarias LED que fueron obtenidas por la comisión de fomento en el marco de una acuerdo firmado hace poco más de dos semanas con la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Durante el acto de encendido de la luminarias, el jefe de la comuna, Gabriel Galarza destacó la decisión del gobernador Claudio Vidal de distribuir las obras y los recursos entre las comunidades de toda la provincia, incluyendo las localidades más pequeñas.

“Venimos de años donde hemos estado solos y muchas veces, cuando sentís el acompañamiento, cuando sentís que te escuchan y que se toman las demandas de nuestros vecinos y vecinas, a uno realmente lo conforta”, expresó.

Asimismo remarcó que el trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz, Servicios Públicos y la Comisión de Fomento permitió concretar estas mejoras en un contexto económico complejo.

También manifestó su expectativa de que estas obras acompañen una nueva etapa de crecimiento, recuperación del empleo y fortalecimiento de la producción en Cañadón Seco y toda la zona norte.