Incendio contenido, pero con focos activos en Epuyén y El Hoyo

El incendio forestal que afecta a la zona de Epuyén y El Hoyo continúa contenido, aunque la jornada del lunes estuvo marcada por reactivaciones y focos secundarios en distintos puntos del perímetro. Así lo informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en su parte oficial emitido el lunes por la noche.

Según el reporte, el fuego ya afectó unas 14.770 hectáreas, impactando sobre matorrales, bosques implantados y sectores de bosque nativo. Las causas que originaron el siniestro aún se encuentran bajo investigación.

Brigadas en alerta permanente

Durante el lunes, 241 personas participaron del operativo. El personal trabajó a pie, embarcado y con apoyo de helicópteros en zonas como Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera, donde se realizaron tareas de enfriamiento y refuerzo de líneas con herramientas manuales.

Pasado el mediodía se detectaron nuevos focos en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, además de reactivaciones en el campo de Payan Delgado, donde fue necesaria la intervención de medios aéreos para evitar una mayor propagación.

También se registraron puntos calientes dentro del perímetro en sectores como El Coihue (km 6), Arroyo Las Minas y La Burrada, en áreas que habían quedado sin quemar. Allí se realizaron trabajos de enfriamiento con equipos de agua y apoyo aéreo.

Operativo sostenido

En El Pedregoso y zonas cercanas al Rincón de Lobos se detectaron reactivaciones menores, controladas por brigadistas en tierra. El resto del área afectada permaneció bajo monitoreo constante, con recorridas preventivas y helicópteros operando a demanda.

Al cierre del informe, el personal continuaba trabajando en el terreno con tareas de control y liquidación, mientras se evalúa la estrategia operativa para las próximas horas. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego continúa siendo la fuente oficial sobre la evolución del incendio en la Comarca Andina.