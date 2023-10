Incendios vehiculares en las 1008: "Es una desgracia; no se puede vivir así"

Alrededor de las 5 de este miércoles, dos autos fueron prendidos fuego en el sector 3 de las 1008 Viviendas, frente al edificio 27, y todo indica que se trató de un hecho intencional. Tanto un Renault Clio, como un Corsa II, ardieron íntegramente.

Una de las damnificadas fue Cecilia Berlay, quien ante un periodista de Canal 9 dijo sentir “mucha impotencia porque es una herramienta de trabajo. Recién vengo de hacer el trámite con el seguro, pero es una desgracia, no se puede vivir así”.

La mujer era la dueña del Corsa. “Da indignación y tristeza porque yo vivo acá hace 23 años y he sufrido varias cosas, pero nunca algo de esta magnitud. No sé si es porque no pueden robar y de bronca queman todo, pero a mí me cuesta muchísimo. En este barrio hay mucha gente de trabajo como nosotros y somos víctimas de estos hechos delictivos que no tienen explicación”, sentenció.

La policía y los bomberos voluntarios intervinieron en el lugar para sofocar el fuego que afectó a los dos vehículos que se hallaban estacionados.

Una comitiva policial de la Comisaría Seccional Quinta se dirigió al lugar y constató la presencia de dos vehículos que estaban siendo consumidos por las llamas. Se trataba de un Chevrolet modelo Corsa II y un Renault modelo Clio, cuyos propietarios fueron identificados por la policía.

Para controlar el fuego, se solicitó la colaboración de una unidad de Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial inspector Alvarado, que logró extinguir el foco ígneo. Según informaron las autoridades, no se registraron heridos ni daños materiales en las viviendas cercanas.