Incentivo Docente: Chubut, entre las provincias más afectadas

La avanzada de Milei contra los gobernadores pone en jaque el presupuesto educativo de las provincias. La decisión de Gobierno de avanzar en la eliminación del Fondo de Incentivo Nacional Docente y el Fondo Compensatorio Salarial puso a los gremios en alerta. Las provincias cubrieron el faltante salarial de enero con recursos propios, pero advierten que no podrán hacerlo con continuidad.

Los gobernadores que esperaban contar este mes con los fondos del gobierno de Javier Milei para abonar los sueldos de sus docentes no imaginaban que iban a tener que desembolsar de sus propios bolsillos los depósitos que, por ley, le corresponden al Poder Ejecutivo nacional. Nadie les dijo que esas partidas no iban a llegar, con el comienzo de clases pisando los talones. En la antesala del nuevo ciclo lectivo, crece el temor que lo que sucedió en enero no sea una casualidad y que detrás esté la decisión del Presidente de avanzar en la eliminación del Fondo de Incentivo Nacional Docente y el Fondo Compensatorio Salarial.

Los gremios están en alerta y se reunirán la semana que viene para pensar los pasos a seguir. La posibilidad de que en marzo alrededor de un 10 por ciento de los sueldos que reciben los docentes de todo el país dependan de la voluntad de las provincias es cada vez más real. A eso se suma además los conflictos salariales que arrastran algunas jurisdicciones.

DEFINIR UNA RESPUESTA

El Gobierno no definió aún cómo seguir con el presupuesto en este 2024 para el FONID, después de haber asegurado las transferencias para el último trimestre de 2023, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación a El Destape. Aseguran que esos pagos están en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias, pero frente a este año están trabajando "en una propuesta superadora".

El FONID representa cerca del 10% de los salarios docentes de todo el país y las provincias suelen recibir cerca de 1 millón 650 mil pesos de ingresos bajo este concepto. La dilación compromete el pago completo del salario docente.

La situación fue advertida en un primer momento por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y también por el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, la misma semana en que la Secretaría de Transporte anunciaba la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público. Los secretarios gremiales de CTERA de cada provincia también hicieron llegar su preocupación a la conducción del gremio, que descarta por el momento una medida de fuerza hasta que haya más información al respecto, aunque se reunirán la semana que viene para analizar la situación.

"Lo concreto es que todos los docentes cobraron este mes, pero en todos los casos fue gracias a las provincias. Esta vez los adelantaron pensando que iban a llegar, como otras veces, pero eso no pasó. Estaban en duda otras partidas pero a nosotros nos habían dicho que el FONID se iba a mantener. Nunca se habían interrumpido en la historia", remarcó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso.

En cuanto a las transferencias, las dudas están a la vista. Este viernes, los ministros y secretarios de todas las provincias firmaron una carta, en medio de la reunión del Consejo Federal, para reclamarle al secretario Carlos Torrendell que cumpla con las leyes 26075 y 25053. Esta particularmente es la que crea el FONID. Allí los funcionarios provinciales alertaron por "la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias" también del fondo de Conectividad y de Material Didáctico. CTERA no fue invitada a esa reunión, a pesar de que por ley deben estar allí por más que no voten.

Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, San Juan, Formosa y Santiago del Estero son las provincias más castigadas por el retaceo del FONID y los Fondos Compensatorios. "Estas son las partidas que van a las provincias con más bajos salarios, pero tampoco se pagó", alertó Alesso. Ambas están previstas en la Ley de Financiamiento Educativo que los ministros le pidieron a Milei que cumpla.