Incertidumbre laboral para más de 400 trabajadores de planta pesquera

Desde principios de este mes, peones, fileteros, envasadores y operarios de cámaras de frío se quedaron sin materia prima y, por lo tanto, sin trabajo. De acuerdo a lo manifestado por los principales referentes de las cooperativas que nuclean a unos 400 trabajadores, tanto varones como mujeres, Vepez les informó que dejaba la planta por las amenazas que recibieron sus directivos y también por los “aprietes” que se hicieron a algunos trabajadores.

Esta empresa es la misma que afronta una demanda ante el Juzgado Federal de esta ciudad por el accidente que causó la muerte de un estibador en el puerto Caleta Paula, al ser aplastado por una pesada tapa de la bodega de un buque pesquero.

A mediodía de este miércoles, hubo una masiva concentración de trabajadores en la planta procesadora y los principales referentes de las cooperativas negaron rotundamente que hubieran existido amenazas o aprietes.

Por el contrario, manifestaron que se trata de un ardid de la empresa para no hacer lugar al reclamo de un incremento del 30 % por producción, según consta en las notas formales que mostraron a la prensa independiente.

FILETEROS2.JPG

Además, aclararon que los trabajadores no tienen un sueldo fijo mensual sino que dependen de la provisión de materia prima: “es decir que si no hay pescado para procesar no se gana nada”. Y de ello dependen todos sus grupos familiares.

En ese contexto, también desestimaron de plano las versiones que hizo rodar la empresa argumentando la existencia de “intereses externos que amenazan con desestabilizar el sector pesquero, generando preocupación entre los cooperativistas que ven peligrar su estabilidad laboral”.

“Nosotros no sabemos qué intereses persigue; solo queremos trabajar y que se recompongan nuestros ingresos acorde al costo de vida. Y si se quiere ir que se vaya y que venga otra empresa, tal como anda diciendo por ahí su principal directivo, Luis Jones”, manifestaron los trabajadores, en alusión a informaciones periodísticas difundidas a través de algunos medios, las cuales tienen todos los visos de haber sido elaboradas por el sector empresario.

Finalmente, hicieron saber que ya pusieron en conocimiento de este espinoso caso a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca y al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz y esperaban que este mismo miércoles, en horas de la tarde, arribaran a Caleta Olivia funcionarios de ambos organismos.