Incineraron más de 65 kilos de droga secuestrada en causas federales en Comodoro

En el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia, a cargo de la fiscal general Verónica Raquel Escribano, dispuso la incineración de material estupefaciente secuestrado en distintas investigaciones tramitadas durante el primer año de vigencia del sistema acusatorio.

Tras el trabajo realizado por las distintas áreas y la Oficina de Administración de Evidencias, se determinó la destrucción de 59 kilogramos de cannabis sativa y aproximadamente 6 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban en condiciones de avanzar en el procedimiento de destrucción definitiva.

La quema del material se realizó con la colaboración de la empresa Gestión Ambiental Clean Patagonia SRL, que aportó personal técnico y operativo especializado para llevar adelante el proceso de manera segura y controlada.

El operativo contó con la participación del Escuadrón 41 Comodoro Rivadavia de Gendarmería Nacional, bajo la coordinación del comandante Manuel Vicente Romero, quienes estuvieron a cargo del traslado del material.

Asimismo, acompañaron el procedimiento distintas fuerzas federales y provinciales que intervinieron en las investigaciones por infracción a la Ley 23.737, entre ellas la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

Desde la Unidad Fiscal destacaron que la destrucción de estupefacientes es una instancia clave para garantizar la transparencia y la seguridad en el manejo de evidencias, además de reforzar la lucha contra el narcotráfico en el ámbito federal.