Ingresaban drogas y celulares a una cárcel mediante drones

Una organización criminal que utilizaba drones para introducir drogas y teléfonos celulares en una unidad penitenciaria de Córdoba fue desarticulada tras una investigación conjunta llevada adelante por fuerzas de seguridad provinciales.

El procedimiento permitió desbaratar una red que operaba en el Complejo Carcelario N.º 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, donde los dispositivos aéreos no tripulados eran utilizados para vulnerar los controles perimetrales y hacer llegar elementos prohibidos al interior del penal.

Según informó el Gobierno de Córdoba, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por el propio Servicio Penitenciario, luego de detectar movimientos irregulares mediante sistemas de vigilancia tecnológica recientemente incorporados. A partir de estos registros, se identificó el sobrevuelo de drones en cercanías del establecimiento y se logró seguir su recorrido.

Con esa información, el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría de Organización Penitenciaria, presentó las actuaciones ante la Fiscalía del Distrito 11, a cargo del fiscal José Alberto Mana, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

El primer procedimiento se llevó a cabo a mediados de noviembre, cuando personal policial secuestró teléfonos celulares, baterías de drones, hilos y sustancias prohibidas en inmediaciones del penal. En esa instancia no se registraron detenciones.

Sin embargo, tras profundizar la investigación, se realizó un nuevo operativo que permitió la detención de cinco personas adultas. Durante ese procedimiento se secuestraron tres drones, una motocicleta, estupefacientes, un binocular con visión nocturna, cuchillos y distintos elementos utilizados para el traslado del material ilegal.

Posteriormente, y tras el análisis de los teléfonos incautados, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio, donde fue detenido un menor de 17 años, presuntamente vinculado a la organización.

Los adultos quedaron imputados por el delito de asociación ilícita, mientras que la Fiscalía Antinarcotráfico inició una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde el Gobierno provincial destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas y el uso de tecnología para fortalecer los controles de seguridad y prevenir delitos dentro del sistema penitenciario.