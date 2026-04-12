Confesó haber matado a su abuelo e hizo una grave denuncia

Un joven de 25 años se presentó en un hospital de Córdoba y admitió haber atacado a golpes a su abuelo de 84. La víctima murió en su vivienda y la Justicia investiga el contexto del hecho.

Un crimen violento sacude a la ciudad de Córdoba luego de que un joven de 25 años reconociera haber matado a su abuelo, de 84, tras una discusión ocurrida en una vivienda del barrio Villa El Libertador.

El episodio tuvo lugar el jueves por la tarde en un domicilio ubicado sobre la calle Vicente Forestieri al 4800, en la zona sur de la capital provincial. De acuerdo a los primeros testimonios, el acusado llegó a la casa de su abuelo y, en medio de un conflicto, lo atacó a golpes, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza que derivaron en su muerte.

Tras el hecho, el joven se trasladó en moto hasta el Hospital San Roque, donde solicitó atención médica y confesó lo ocurrido ante el personal de salud. “Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”, habría manifestado, lo que activó de inmediato la intervención policial.

A partir de esa declaración, efectivos se dirigieron al domicilio señalado y encontraron al adulto mayor sin vida, con múltiples golpes en el rostro y el cuero cabelludo, compatibles con una agresión que le provocó un traumatismo de cráneo fatal.

La víctima fue identificada como José Luis Zárate, quien vivía desde hacía décadas en ese barrio. El caso generó conmoción entre los vecinos, quienes describieron la escena como impactante y señalaron que el conflicto se habría desencadenado de manera repentina.

Entre las primeras hipótesis, se indicó que el ataque podría haber sido perpetrado con una silla, aunque ese dato aún debe ser confirmado por las pericias judiciales.

Durante su declaración, el acusado sostuvo que actuó tras una agresión y denunció haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo. Esa afirmación, no obstante, aún no fue corroborada y forma parte de la investigación en curso. En ese sentido, familiares de la víctima habrían puesto en duda esa versión, por lo que la Justicia busca reconstruir el contexto previo al hecho.

El fiscal Víctor Hugo Chiapero imputó al joven por homicidio simple y ordenó su detención. Actualmente permanece alojado en el penal de Bouwer, mientras avanzan las pericias médicas y psicológicas y se espera que sea indagado en los próximos días.