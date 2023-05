Se trata de Ninfa Alvarenga, quien solicitó la renuncia el 8 de abril, pero el Tribunal Electoral no la aceptó por los plazos. Compite igual, pero no quiere que elijan su boleta.

Insólito: una candidata de Milei en Misiones pidió que no la voten

Una curiosa situación se dio con el partido de Javier Milei en Misiones. Resulta que luego de presentar la lista de La Libertad Avanza para la Gobernación de esa provincia, el espacio decidió no competir, pero la justicia electoral no le dio el consentimiento, por lo que la principal candidata, Ninfa Alvarenga, pide que la gente no la vote.

En una cadena de Tweets, Alvarenga intentó aclarar que “Ni el espacio ni yo participamos de estas elecciones”, y detalló sus movimientos: “Renunciamos el día 8 de abril. No hicimos campaña”.

“El no haber aceptado nuestra renuncia y estar de prepo en las boletas es una trampa del Tribunal Electoral renovador en convivencia con el partidito que iba a ser el vehículo”, expuso como argumento.

Entonces dio lugar a su pedido: “Nos cansamos de hacer peticiones en la justicia y no obtener respuestas. Esto es un feudo, señores. No voten a la lista 644”.

Ninfa Alvarenga había renunciado el 8 de abril a la candidatura a gobernadora por el partido Integración y Militancia, dejando a los libertarios sin representante de Javier Milei en las elecciones provinciales de este domingo.

La propia Alvarenga confirmó a El Territorio la decisión y argumentó “diferencias insalvables” con la conducción del espacio que dirige Sergio Ríos en Misiones, quien puso a disposición su sello partidario para que Ninfa fuera candidata.

“Desde Libertad Avanza me dieron la orden de bajarme y el propio Carlos Kikuchi me dijo que el partido va a sacar un comunicado explicando la situación en Misiones”, agregó Alvarenga.

Kikuchi es el principal operador de Javier Milei y siguió de cerca los inconvenientes que tuvo la dirigente libertaria para inscribir su partido (que no prosperó) y las gestiones para conseguir un lugar en otro espacio político.