Instalan retenes fijos y anuncian estrictos controles

“Desde las nueve y media de la noche no puede andar nadie por la calle”, expresó rotundamente Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo del municipio de Comodoro Rivadavia, haciendo la salvedad de las excepciones para el personal esencial: salud, seguridad, farmacias, estaciones de servicio.

Gaitán fue uno de los presentes en la conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Cultural este viernes al mediodía, donde se anunció cómo serán los controles desde hoy para evitar la circulación y así disminuir la curva de contagios de Coronavirus.

Habrá cinco retenes fijos que contarán con la presencia de integrantes de las fuerzas federales: Policía Federal, PSA, Prefectura y Gendarmería.

Junto con Gaitán, estuvieron el secretario nacional de Seguridad, Eduardo Villalba –quien ayer estuvo en Caleta Olivia- y Federico Massoni.

El ministro de Seguridad de Chubut agregó que la policía mantendrá recorridos que contribuirán a la tarea de controles de las fuerzas federales, que serán fijos en los cruces de las rutas 3 y 26 y 3 y 29, además de Rivadavia y Kennedy; en Chile y Constituyentes y en las adyacencias de la sede de Prefectura, en el centro de Comodoro.

“Se va a monitorear día a día. También habrá un retén en kilómetro 3 para originar que no se comprima el tránsito. Y los móviles de las comisarías no solo se ocuparán del Covid, sino con el narcotest que dio resultados muy satisfactorios”, acotó Massoni.

No obstante, el funcionario indicó que “podemos apelar a prohibiciones y restricciones, pero no servirá de nada si la propia sociedad no empieza cuidarse; a restringir sus salidas. Si no tiene otra, que tramite el permiso y restrinja la salida al mínimo. Es la única forma de bajar la curva de contagios que hay en la ciudad”.