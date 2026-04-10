"Lo tuvimos de chiquito cuando su mamá lo abandonó"

El Club Atlético La Laguna, espacio donde Ángel dio sus primeros pasos en el deporte y la vida social, manifestó su total acompañamiento a los padres de crianza.

Desde la institución recordaron que el niño fue recibido en el club tras el abandono de su madre biológica y expresaron su incomprensión ante la decisión judicial de restituirlo. Además de pedir que se investigue un presunto homicidio, manifestaron su profunda preocupación por la seguridad de otro menor que aún permanece bajo el cuidado de los imputados.

El sentimiento de pérdida por la muerte de Ángel se extendió hasta las instituciones sociales de la ciudad. Integrantes del Club Atlético La Laguna se hicieron presentes para despedir al niño, a quien consideraban parte esencial de su familia deportiva. El relato de los miembros del club es contundente: ellos conocieron al pequeño desde su más tierna infancia, precisamente en el momento en que su madre biológica se había ausentado de su vida.

“Nosotros como club lo tuvimos de muy chiquito con nosotros… él empezó a ir cuando lo abandona su mamá”, recordaron al aire por Radiocracia y con dolor desde la entidad deportiva. Para los referentes del club, Ángel era una presencia constante en cada evento y actividad, un niño integrado y protegido por la comunidad de La Laguna. Por ello, la decisión de la Justicia de cambiar su custodia sigue resultando inexplicable para quienes lo veían crecer sano y feliz: “No entendemos por qué se lo sacaron. No entendimos qué hizo la Justicia”, sentenciaron.

Más allá del duelo, la preocupación del club se extiende a otros menores que podrían estar en riesgo. El temor por la integridad de una bebé que convive con la pareja investigada fue un eje central de sus declaraciones. “Nos da miedo qué va a pasar con el otro bebé que todavía está con ellos; uno siempre está al resguardo de todos los niños”, expresaron, evidenciando una desconfianza total hacia los organismos que deben velar por la protección de la infancia en la provincia.

Finalmente, desde el Club La Laguna se sumaron a la hipótesis de un crimen violento y exigieron que la investigación no deje cabos sueltos. “Yo imagino que la justicia tiene que seguir investigando… si alguien tiene que pagar que lo pague y si no, lo pagarán ante Dios”, concluyeron. Mientras la ciudad despide los restos de Ángel, el club que lo vio crecer promete seguir acompañando a Luis y Lorena en su lucha por la verdad.