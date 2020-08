Intendente denunciado por presunta venta de vehículos

Nuevamente el intendente de Epuyen, Antonio Reato, quedó envuelto en denuncias por presuntas irregularidades. En esta oportunidad, un grupo de vecinos de la localidad presentó una denuncia penal por la presunta venta irregular de seis vehículos oficiales.

La presentación fue realizada el 30 de julio por presunta “malversación de caudales públicos y administración infiel” en el expediente 2181 que lleva adelante la fiscal María Marta Ponce Ventura y está firmada por un grupo de vecinos de Epuyen.

Según La Tecla Patagonia, la maniobra denunciada es por seis vehículos de patrimonio del Municipio que se habrían canjeado por una camioneta Hilux modelo 2008, además de dinero en efectivo. Se expresa que en el boleto de compraventa que no cuenta con aval de ningún escribano; fue firmado por el intendente un día domingo.

En la denuncia, los vecinos remarcan que “en el punto 4 del acuerdo, la operación llamada ‘permuta’ (habría que ver si lo es porque incluye un monto en dinero en efectivo) queda supeditada a la aprobación del HCD de Epuyen. Es decir que si el Concejo no lo aprobaba se volvía para atrás y no se realizaba la operación. No generaba ninguna consecuencia porque estaba contemplado en el contrato. ¿Por qué no se habrá hecho?”.

“Extraño también que argumente ante el HCD que lo hace sin consultarlos previamente como indica la Ley de Corporaciones Municipales debido a la pandemia de coronavirus Covid- 19 porque la transacción se realizó el 15 de marzo y el ASPO se sancionó recién el día 20”, señalan los denunciantes.

Cabe recordar que el 25 de julio pasado trascendió otra denuncia de este grupo de vecinos que daba cuenta del doble cargo de la pareja del intendente. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio para determinar si hay elementos suficientes para abrir una causa judicial luego de que se hiciera público el doble cargo ocupado durante casi seis meses por la pareja del intendente Reato.

Carla Olivet, nombrada en diciembre pasado como funcionaria provincial en la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, mantuvo hasta junio pasado su cargo como directora de Cultura municipal.

En ese momento Reato argumentó que “la resolución del nombramiento en Provincia sale en marzo en plena pandemia. La liquidación del sueldo salió retroactiva al 10 de diciembre pero recién en junio. Carla es viuda, vive sola con sus dos hijos. Siguió trabajando como directora de Cultura en el Municipio, pero cuando aparece la liquidación provincial el 29 de junio, que a veces uno desconfía mucho por eso seguía en su cargo acá, pide la renuncia al Municipio”.