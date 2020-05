Investigan la manipulación en los aumentos de precios durante la pandemia

El fiscal federal Federico Delgado pidió que se investiguen supuestas maniobras o manipulaciones que provocan el alza de precios de mercaderías en la situación de crisis que se atraviesa por la pandemia del coronavirus. Antes de este cuadro investigaba las "prácticas cartelizadas" de empresas que se aprovechan de su posición.

La denuncia es para que el fuero penal económico investigue supuestas maniobras del artículo 300 inciso 1 del Código Penal que establece que serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años "el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

El fiscal recopiló información que suministraron la Secretaría de Comercio, la AFIP, el Mercado Central, índices de Indec, y pedidos a distintos organismos.

Para Delgado, "el dato más fuerte es el hiato entre la información del Indec y la del Mercado Central, porque no explican el motivo de las subas de precios. Estas subas fueron el motivo de una actividad muy evidente de la AFIP y de la Secretaría de Comercio", y sostuvo: "No sabemos porque suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la ley de defensa de la competencia no brindó explicaciones. Pero el mercado no es un producto de la naturaleza, es una construcción social".

Delgado explicó que "la contradicción entre los datos del Indec, la actividad de la AFIP y la de la Secretaría de Comercio con respecto a los informes del Mercado Central muestran que podrían existir manipulaciones en el mercado", lo que podrían encuadrar en el delito del artículo 300 inciso 1 del Código Penal cuyo nudo "tiene que ver con noticias falsas, negociaciones fingidas o cartelización destinada a manipular precios e incrementar la tasa de ganancia".

"Probablemente el dato para retener es la imposibilidad de regular algunos precios en medio de una emergencia mundial", advirtió Delgado en su denuncia, en la que puso en tela de juicio la posibilidad del Gobierno de llevar a la práctica una política pública en materia de precios.

El Mercado Central informó en el marco de la investigación que "los precios de las frutas y hortalizas a nivel mayorista mantuvieron una tendencia de baja cuando se analizan a moneda constante, no habiendo detectado inconvenientes especiales en el abastecimiento desde la pandemia".

En la presentación se recordó la decisión que se adoptó desde el gobierno que dispuso retrotraer los precios de los productos de alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal al 6 de marzo.

Desde la Secretaría de Comercio Interior se informó que se apuntaba a evitar comportamientos especulativos y por eso lo importante era que los precios debían sostenerse al 6 de marzo ya que a partir de esa fecha en adelante no habría razones por las cuales esos precios debieran incrementarse.

También se agregó que el control de los precios máximos lo comenzó a hacer fundamentalmente el Estado porque era difícil pedirles a los consumidores que estuvieran controlando, cuando la idea era que regresaran pronto a sus hogares.

Según consta en la presentación del fiscal, el Gobierno hizo más de 3.500 fiscalizaciones.

Un informe de la Secretaría de Comercio da cuenta que "hubo una situación muy compleja con los frescos, en particular, frutas, verduras y carnes, y que era uno de los sectores que más presión ejercía sobre el incremento de alimentos y bebidas en este último tiempo".

"No se sabe como forman precios los grandes actores. Que quede claro, no se pone en tela de juicio la tasa de ganancia. No. La duda estriba en establecer si los precios se fijan por coaliciones que apuntan aumentar los precios desde posiciones dominantes, de manera artificial y a veces mediante la difusión de noticias falsas", advirtió el fiscal.

En su denuncia Delgado sostuvo que "es evidente que los precios aumentaron por causas que, en principio, no tienen que ver con una lógica económica. Por ende, es tiempo de profundizar la pesquisa hacia las acciones humanas".

"Los precios son el resultado de la oferta y la demanda. Pero no todos los oferentes y no todos los demandantes concurren a esa interacción de una manera análoga. Hay posiciones más fuertes que otras a la hora de ofrecer que lógicamente le quitan capacidad de acción a quienes demandan los productos. Reducir esas asimetrías es una labor del estado en tanto regulador de la vida social", expresó.

El fiscal pidió que se profundice en "las maniobras que se traducen en alzas de precios producto de coaliciones entre empresarios o derivadas de una suerte de pánicos morales que emergen en situaciones crisis sociales como las que produjo, y está produciendo, la pandemia".