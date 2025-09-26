Investigan un objeto que podría ser chatarra espacial de SpaceX

El artefacto metálico apareció en un campo de Puerto Tirol. Las primeras pericias indican que se trataría de restos de tecnología aeroespacial.

Un extraño objeto cilíndrico fue hallado en la tarde del jueves en un campo privado de la localidad chaqueña de Puerto Tirol. El descubrimiento generó sorpresa tanto en el propietario del predio, Ramón Ricardo González, como en las autoridades que intervinieron en el lugar.

El artefacto, de 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, está construido con fibra de carbono y presenta un número de serie que podría ser clave para determinar su procedencia. Según trascendió, la primera hipótesis apunta a que se trata de chatarra espacial perteneciente a la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk.

Tras el aviso del dueño del campo, se activó un operativo que incluyó la intervención del Departamento de Bomberos Metropolitana, que constató el hallazgo y dispuso el ingreso exclusivo de personal técnico especializado.

Aunque la versión más fuerte sostiene que serían restos de algún lanzamiento espacial, las autoridades aclararon que aún restan las pericias oficiales para confirmar su origen. La magnitud y características del objeto llamaron la atención de los vecinos de Campo Rossi, que presenciaron el operativo con asombro.

De confirmarse su vínculo con SpaceX, el hallazgo se sumaría a otros casos registrados en distintas partes del mundo donde fragmentos de naves espaciales, satélites o cohetes vuelven a la Tierra tras completar su ciclo en órbita.