Italia hizo historia y le ganó por primera vez a Inglaterra

La selección italiana de rugby, conducida por el argentino Gonzalo Quesada, obtuvo este sábado un histórico y resonante triunfo ante su par de Inglaterra a quien derrotó por 23-18, en el marco de la penúltima fecha del torneo Seis Naciones.

Para el equipo del head coach argentino, el primer tiempo fue bueno con control y algunas jugadas para destacar con un pateador confiable como Paolo Garbisi y a su figura que apoyó un try, Tommaso Menoncello, de buena factura; pero esa victoria no pudo ser definitiva ya que en el minuto final Inglaterra "lo durmió" y le dio vuelta el score de un partido que parecía tener controlado la escuadra azzurra.

El try de Tom Roebuck y la posterior conversión de Fin Smith hizo que se fueran al descanso los ingleses 12 a 10 arriba, en un encuentro en donde no descollaron, ni mucho menos ante un Olímpico de Roma colmado esperando que Italia le gane por primera vez en la historia a los ingleses de la mano del argentino Quesada.

En la segunda parte el equipo de Steve Borthwick arrancó mejor y lo tradujo en puntos con dos penales de Fin Smith. Italia se complicó al ver la amarilla Giacomo Nicotera, pero en el cuarto de hora del complemento Inglaterra no quiso ser menos y llegó la infracción punible con tarjeta de Sam Underhill que Paolo Garbisi aprovechó para acercar a su equipo y tras otro penal dejar el 16-18 parcial con 20 minutos por jugarse y el partido para cualquiera.

Otra amarilla, a los 24m, esta vez para Maro Itoje el capitán inglés que resultó decisiva y agrandó a Italia que fue por todo.

Aunque los nervios, el público y los gritos en el Olímpico de Roma le metían más presión a los azzurros, que el propio rival, quien por ese entonces bloqueaban a los jugadores dirigidos por Gonzalo Quesada que no encontraban como resolver el dilema, sumado junto a los nervios -como en la infracción que hizo Di Bartolomeo - indicaban que sabían que tenían una oportunidad única al alcance de las manos, pero todavía esperaban encontrarle la vuelta para poder hacerla efectiva y festejar.

Así, Inglaterra fue dejando pasar el tiempo como una oportunidad que tuvo en la media hora y en donde una buena defensa de Italia recuperó el balón. Desde ahí salió a buscar el triunfo y apareció otras vez Menoncello que sorprendió a la defensa inglesa, para que Marin apoye el try que buscaban debajo de los palos.

Todo el Estadio Olímpico de Roma festejó a más no poder. El gol de Garbisi dejó al frente por primera vez a un Italia agrandado con el 23 a 18 y ocho minutos por jugarse. Los de Quesada buscaban quedar en la hacer historia y conseguir la primera victoria ante Inglaterra.

Y allí fueron a jugar esos desprolijos cinco minutos finales tratando de tener la posesión y no arriesgando más de la cuenta. Con un público que alentaba como nunca y con los de La Rosa buscando impotentes para darlo vuelta. A un minuto del final el árbitro francés Luc Ramos le dio una pesca a Italia (dudosa), pero quien lo iba a cuestionar.

Y tras cartón llegó el pitazo final en un estadio que bramaba como nunca antes. Italia le ganó nada menos que a Inglaterra por primera vez en la historia.

Lo logró con Gonzalo Quesada como su Head Coach y con Nacho Brex en la cancha.

Con ese acento argentino, consumaron un triunfo que quedara en el recurdo para siempre.