Apuñaló a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos

Ocurrió en la localidad platense de Tolosa. El herido permanece internado en grave estado.

Una mujer de 28 años quedó detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado de 68 años.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la mujer denunció que atacó al hombre tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos menores de edad.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave.

Poco después, la autora del ataque se presentó en el lugar y admitió ante los policías que había apuñalado al inquilino. Según se detalla en el reporte policial, explicó que lo hizo porque lo sorprendió masturbándose frente a los dos chicos. En consecuencia, la mujer fue aprehendida y la Policía incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del departamento judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa.