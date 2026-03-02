El “Fortín” se impuso en La Plata 1-0 con gol de Florián Monzón y quedó en lo mas alto del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Vélez bajó a Estudiantes y es único líder de la zona "A"

Vélez Sarsfield se convirtió este lunes en el único líder de la zona “A” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, al derrotar de visitante 1-0 a Estudiantes de La Plata -se quedó sin invicto- en la continuidad de la 8ª fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez y el gol lo marcó Florián Monzón, a los 13’ del segundo tiempo.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, uno de los invictos que tiene el campeonato, quedó en lo más alto del grupo con 18 puntos, mientras que el “Pincha”, ahora marcha como escolta con 15 unidades.

EMPATE ENTRE RIESTRA Y PLATENSE

Por su parte, Deportivo Riestra y Platense empataron sin goles, en otro de los partidos de la 8ª jornada y que correspondió a la misma zona.

El encuentro, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, fue arbitrado por Nazareno Arasa. Con ese resultado, el “Malevo” se ubica penúltimo con 5 puntos, mientras que el “Calamar”, alcanzó el quinto lugar con 13 unidades, a cinco del “Fortín”.