Talleres y San Lorenzo no salieron del 0 en Córdoba

Igualaron sin goles en el marco de la 8ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

Talleres de Córdoba y San Lorenzo igualaron este sábado a la noche sin goles, en uno de los partidos que marcó la continuidad de la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio “Mario Alberto Kempes” tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El “Ciclón” fue agresivo en el arranque y, al minuto de juego, un disparo de zurda de Agustín Ladstatter hizo esforzar al arquero Guido Herrera, que la sacó al córner. Talleres se acomodó e insinuó también, pero sin demasiada profundidad. Así, en un ida y vuelta interesante, el partido se hizo muy parejo.

En el segundo tiempo, San Lorenzo movió el banco para el ingreso de Matías Reali, Gregorio Rodríguez y luego Facundo Gulli, en busca de mayor agresividad.

Hubo un par de jugadas que pudieron marcar la diferencia: un larguísimo pase del arquero Orlando Gill para que Alexis Cuello quede mano a mano -no logró acomodarse para disparar- y otro mano a mano de Gulli, que tapó el arquero (y en el rebote, bloqueó el disparo de Reali). Pero el cero no se movió.

Con ese marcador, la “T” se ubica octavo en la zona “A” con 11 puntos, mientras que el “Ciclón”, está cuarto con 12 unidades, a tres de los líderes Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.