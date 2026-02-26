River despidió a Marcelo Gallardo con una victoria

Derrotó de local 3-1 a Banfield en el último partido bajo la dirección técnica del “Muñeco” al frente del cuadro “millonario”. El comodorense Ian Subiabre, de gran partido, fue titular.

En el partido despedida de Marcelo Gallardo como DT de River Plate, el “Millonario” se impuso de local por 3-1 a Banfield, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en un repleto Monumental, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, y los goles del elenco de Núñez, que cortó así una racha de tres derrotas en fila, los marcaron Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Mauro Méndez había empatado de manera transitoria el partido.

El delantero comodorense Ian Subiabre, de muy buen partido, fue uno de los nueve jugadores de las inferiores del club, que jugó de titular. El jugador, surgido de Comisión de Actividades Infantiles se retiró a los 17’ del segundo tiempo, siendo reemplazado por el ecuatoriano Kendry Páez.

Pero más allá del resultado, todo estaba centrado en la despedida de Gallardo quien el último lunes, mediante un video que subió luego el club en sus redes sociales, le anunciaba a los hinchas, que el partido de este jueves iba a ser el último como DT de River y así fue como el “Muñeco” dio por finalizado su segundo ciclo en el club, donde en su primera etapa, había logrado nada menos que 14 títulos, de los cuales se destacan las dos Copas Libertadores, la de 2015 y sobre todo la del 2018, la final recordada que le ganó a Boca Juniors en Madrid.

El entrenador, fue, como se preveía el que se llevó todas las ovaciones del estadio, mientras que la mayoría de los jugadores mayores, recibieron silbidos por parte de la parcialidad del “Millonario”.

En cuanto a lo que fue el desarrollo del partido, y sobre los 8 minutos del partido, Tomás Galván estuvo muy cerca de abrir el marcador con una volea dentro del área que dio en el palo derecho de Facundo Sanguinetti.

Sin embargo, a los 13, Lucas Martínez Quarta cabeceó un buen tiro libre de Ian Subiabre, marcó el 1-0 y lo celebró con un abrazo con Marcelo Gallardo.

Fausto Vera casi grita el 2-0, pero su remate cruzado se fue desviado. Antes del cierre, Mauro Méndez empató para la visita y Sebastián Driussi casi marca el 2-1 en el final.

El 9 de River tuvo su revancha en el complemento: aprovechó un rebote en el palo a un disparo de Subiabre y gritó el segundo. El “Millonario” lo definió rápido, con el debut goleador de Joaquín Freitas, tras una asistencia de Galván.

Al término del partido, Gallardo se despidió de la gente, saludó a sus colaboradores, la terna arbitral, al defensor Lucas Martínez Quarta, pero no al resto de los jugadores, que pese a la victoria, se fueron abucheados por todo el Monumental.

Con este resultado, River, que ahora se abocará a la contratación del nuevo entrenador -todo indica que sería Eduardo Coudet-, saltó al quinto puesto de la zona “B” con 10 puntos -a seis del líder Independiente Rivadavia-, mientras que el “Taladro”, quedó en el 11º lugar con 7 unidades.

En la próxima fecha -octava- River, visitará al puntero Independiente Rivadavia, mientras que Banfield, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.

mune