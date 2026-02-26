Racing rescató un empate gracias al comodorense Tomás Conechny

Independiente Rivadavia ganaba con gol de Matías Fernández, pero la “Academia” lo igualó con un tanto del jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles.

Racing Club empató este jueves de local 1-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la continuidad de la 7ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera, quien expulsó -por doble amarilla- a Matko Miljevic, del dueño de casa. Matías Fernández había abierto el marcador para la “Lepra” mendocina, mientras que el comodorense Tomás Conechny, igualó para la “Academia”.

En el primer tiempo no gravitó el conjunto mendocino. De hecho, las dos situaciones para destacar habían sido del dueño de casa. Y en ambas participó Matko Miljevic con remates que fueron resueltos sin mucho problema por Nicolás Bolcato.

Los problemas para Racing vinieron a media hora con la expulsión de Miljevic. Y si algo más le podía pasar al equipo de Gustavo Costas era perder a su goleador.“Maravilla” Martínez sufrió un esguince de tobillo y debió ser reemplazado antes del descanso,

Tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada a los ocho minutos del segundo tiempo.

La "Academia" aguantó bien en el inicio del segundo tiempo con un futbolista menos pero la visita trabajo mucho en campo del dueño de casa y estuvo cerca del arco, aunque lo fue empujando cada vez más a su sector.

A los 33 minutos, el lateral Gabriel Rojas tiró un centro magnífico desde un tiro de esquina y Conechny, jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles, conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.

Con ese resultado, Racing, se ubica octavo en la zona “B” con 8 puntos, mientras que Independiente Rivadavia, se afirma en la cima con 16 unidades.

En la próxima fecha, los de Gustavo Costas visitarán a Atlético Tucumán en el cierre de la jornada, mientras que los de Alfredo Berti, recibirán a River Plate.