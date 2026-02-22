River sufrió la tercera derrota seguida en el torneo Apertura

El “Millonario” perdió de visitante 1-0 ante el líder Vélez y además se lesionaron Quintero, Armani y Páez. El gol lo hizo Lanzini, un ex River.

River Plate continúa de mala racha en el torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol al caer este domingo de visitante por 1-0 ante Vélez Sarsfield, en partido de la 6ª fecha, y de ese modo, sufrió la tercera derrota en fila en la zona “B” del campeonato.

El encuentro, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera, y el gol lo marcó Manuel Lanzini, exmediocampista del elenco “millonario”.

Para colmo, en el equipo de Marcelo Gallardo se fueron lesionados Juan Fernando Quintero, el arquero Franco Armani, y Kendry Páez, quien había ingresado en el segundo tiempo y que luego fue reemplazado por el comodorense Ian Subiabre.

El “Millonario” tuvo chances claras en el complemento para llegar a la igualdad, pero el arquero rival Alvaro Montero respondió bien en las ocasiones de Kendry Páez, Ian Subiabre y Facundo Colidio.

Vélez se había puesto en ventaja en la primera parte, con un derechazo de Manuel Lanzini, exjugador del “Millo”.

En esos 45 minutos iniciales, River no pudo generar peligro, pero en el segundo tiempo estuvo con más posesión de pelota y pudo hilvanar buenas combinaciones en ataque.

En la próxima fecha, River, que quedó décimo con solo 7 unidades, recibirá a Banfield este jueves en el estadio Monumental, por la séptima fecha del torneo Apertura.

Vélez, mientras tanto, que hace diez días le había ganado a Boca 2-0, líder e invicto de la zona “A” con 14 puntos, recibirá el miércoles a Deportivo Riestra.