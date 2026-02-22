Alexander Medina será el nuevo DT de Estudiantes

El entrenador uruguayo fue elegido por el club de La Plata para reemplazar a Eduardo Domínguez, quien dirigirá al Atlético Mineiro de Brasil.

El uruguayo Alexander Medina será el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata, confirmó este domingo el club, en lugar de Eduardo Domínguez, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño, donde se hará cargo de la dirección técnica del Atlético Mineiro.

El “Cacique” dirigirá su primera práctica este domingo por la tarde y la idea de la dirigencia es que debute el miércoles 25 de febrero a las 19:30 frente a Newell’s en Rosario, por la séptima fecha del torneo Apertura.

La salida de Eduardo Domínguez generó un movimiento urgente dentro del club platense y obligó a acelerar negociaciones. En ese escenario, Medina apareció como la opción definitiva luego de varios días de análisis y conversaciones internas.

El entrenador vuelve a la actividad después de su último paso por Talleres de Córdoba, etapa que finalizó en abril del año pasado tras un ciclo que incluyó la obtención de la Supercopa Internacional ante River Plate, el segundo título oficial en la historia del club cordobés.

Durante la búsqueda, la dirigencia evaluó distintos perfiles. El nombre de Martín Demichelis encabezó inicialmente la lista, mientras que también surgió la alternativa de Martín Palermo.