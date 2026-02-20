Estudiantes ganó en el último partido de Eduardo Domínguez como su DT

El “Pincha, con gol de Alexis Castro, superó de local por 1-0 a Sarmiento de Junín en el marco de la sexta fecha del torneo Apertura y es líder de la zona A.

Estudiantes de La Plata, en lo que fue el último partido de Eduardo Domínguez en la dirección técnica del “Pincha”, derrotó este viernes de local por 1-0 a Sarmiento de Junín por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos, y el gol del partido lo marcó Alexis Castro.

Domínguez, muy emocionado dirigió su último partido al frente de Estudiantes, donde en tres años, logró cinco títulos, se va del equipo, para hacerse cargo del Atlético Mineiro de Brasil por los próximos dos años.

El primer tiempo contó con muchas interrupciones, tanto por atenciones médicas (sobre todo en el lado visitante), infracciones constantes, revisiones de VAR e incluso pausa de hidratación de futbolistas. En ese contexto, el "Pincha" fue el único que tuvo situaciones de gol: un cabezazo de Guido Carrillo y remates lejanos para un encuentro que fue casi somnífero.

Promediando la primera mitad, José Sosa debió abandonar el terreno por una lesión. En su lugar ingresó Tiago Palacios. En contraposición a su precedesor, el segundo tiempo tuvo mucha acción y desde el arranque fue más emocionante: Sarmiento sorprendió con dos ocasiones claras, una de ellas un tiro en el travesaño de Santiago Salle que pudo haber sido el primer gol.

Sin embargo, a los 5 minutos una gran jugada personal concluida en centro de Fabricio Pérez le dio la chance a Castro, completamente solo en el punto penal, definir con una volea fulminante y anotar el 1-0. El mediocampista fue directo a festejar con Domínguez. Algunas jugadas después, el choque entró en clima caliente con encontronazos entre jugadores y polémicas decisiones del juez del partido.

Con esa victoria, Estudiantes, que ahora espera por su nuevo DT, se convirtió en el nuevo líder de la Zona “A” con 12 puntos, mientras que Sarmiento, se quedó en el décimo lugar de la “B” con seis unidades.

En la próxima fecha, el “Pincha” visitará a Newell’s Old Boys de Rosario, mientras que el “Verde” juninense, buscará levantar cabeza, cuando reciba a Unión de Santa Fe.