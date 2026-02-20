Defensa se lo empató en el final a Belgrano

El “Pirata” ganaba con gol de Lucas Zelarayán, pero en tiempo de descuento, Aaron Molinas, de penal, puso el 1-1 en Florencio Varela.

En el partido que abrió la sexta fecha del torneo Apertura, Defensa y Justicia, en tiempo de descuento, empató de local 1-1 ante Belgrano de Córdoba y de esa manera privó al “Pirata” subirse a lo más alto de la zona “B”.

El partido, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello, de Florencio Varela, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina. El gol de la visita lo marcó Lucas Zelarayán, pero en el sexto minuto de adición, Aaron Molinas, desde el punto del penal, puso el 1-1.

El “Pirata” tuvo una actuación más que destacable y mereció ampliamente el triunfo. Dispuso de muchas chances de estirar la ventaja tras el primer gol, pero las dejó pasar y finalmente sufrió la igualdad en tiempo de descuento, por un penal que no dejó lugar a dudas. Belgrano se encaminaba a ser el puntero de la zona B, al menos transitoriamente, pero quedó tercero, en la misma línea que el “Halcón” en su grupo.

La paridad se quebró en el complemento por una genialidad del “Chino” Zelarayán. Cuando el segundo tiempo llegó a sus cortos nueve minutos, recibió, posado sobre la izquierda, un pase de Nicolás Fernández: tras un buen control, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo envidiable que se coló en el ángulo superior izquierdo del uruguayo Christopher Fiermarín.

A partir de allí, Belgrano estuvo más cerca del 2 a 0 que Defensa de empatar el partido. El equipo del “Ruso” Ricardo Zielinski tuvo varias chances para, quizás, liquidar el trámite, de la mano del propio Zelarayán y “Uvita" Fernández hasta su salida a falta de veinte minutos, y de Emiliano Rigoni, además de los ingresados Francisco González Metilli y, sobre todo, Lucas Passerini.

Al “Halcón” le costó sobremanera visitar el área del “Pirata”, además de que sufrió la expulsión de Santiago Sosa a seis minutos del final: tras un pésimo dominio de la pelota en la mitad de la cancha, se vio obligado a cometerle infracción a Metilli y, por ser último hombre, el árbitro Nicolás Lamolina le mostró la tarjeta roja.

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, la suerte le jugó a favor al local. Una mano indiscutible del experimentado zaguero Lisandro López dentro del área le dio la posibilidad a los dirigidos por Mariano Soso de empatar el partido, y Aaron Molinas, se encargó de cambiar el penal por gol con una definición potente.

La próxima fecha, Belgrano recibirá a Atlético Tucumán el miércoles que viene a las 21.30 en el Júlio César Villagra. Por su parte, Defensa y Justicia visitará a Platense en Vicente López un día antes, el martes a las cinco de la tarde por la Zona B.