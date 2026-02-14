Racing le ganó a Banfield 2-0

La “Academia” se impuso en el “Florencio Sola” con goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez, este último de penal.

Racing Club, con el comodorense Tomás Conechny de titular, superó este sábado como visitante por 2-0 a Banfield en encuentro correspondiente a la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Florencio Sola, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo, y los goles los anotaron Marco Di Césare y Adrián “Maravilla” Martínez, éste desde el punto del penal.

En los primeros 45’, Racing no jugó para nada bien y fue superado por el local. Sin embargo se fue al descanso ganando 2-0. Le sacó el jugo a las piedras. De dos tiros de esquina llegaron los goles. El primero lo cabeceó Conechny y Di Cesare la mandó guardar con un derechazo tras la atajada de Sanguinetti.

Iban 27 minutos y hasta ese entonces el equipo de Avellaneda no había pateado al arco. La segunda jugada de peligro, a los 45', fue el segundo. Mano en el área tras el desvío de Solari del tiro de esquina y “Maravilla” Martínez ejecutó el penal.

Más allá de todo esto, Racing no había jugado bien. Con niveles individuales muy bajos, especialmente de Sosa y Rojo, había sufrido mucho los ataques de un Banfield al que le faltó en los metros finales. Se pudo haber puesto en ventaja con un golazo de Pais, pero a Banfield se lo anularon porque Arboleda había molestado la visión de Esteban Cambeses.

El segundo tiempo encontró un partido mucho más parejo. Racing, con el ingreso de Bruno Zuculini por Baltasar, tuvo mucho más equilibrio en el mediocampo y a Banfield le costó encontrar espacios. Así fue como el equipo de Costas sufrió mucho menos y hasta lo pudo golear con “Maravilla”, pero remató pifiado un remate de gol.

Con ese resultado, el equipo de Gustavo Costas se posiciona en el séptimo puesto con seis puntos, mientras que el “Taladro”, se ubica 12º con cuatro unidades.

En la próxima fecha, Banfield recibirá a Newell’s Old Boys, mientras que Racing irá en busca de su tercer triunfo en fila cuando visite La Bombonera para enfrentarse ante Boca Juniors.