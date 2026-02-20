Boca y Racing no pudieron vencerse en la Bombonera

Empataron sin goles en un discreto clásico interzonal de la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. El “Xeneize” otra vez se fue silbado.

Boca Juniors, que se fue otra vez silbado, y Racing de Avellaneda empataron este viernes 0-0 en un discreto clásico interzonal, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

La primera llegada del encuentro fue de la “Academia”, a los 22 minutos, con un disparo bajo de media distancia de Matko Miljevic, que se desvió y se fue abriendo, yéndose al córner por el poste izquierdo del arquero Agustín Marchesin.

Siete minutos más tarde, Miljevic filtró un pase que el delantero comodorense Tomás Conechny controló para el remate de volea del atacante Adrián “Maravilla” Martínez, desde el área chica, que salió alto.

El primer acercamiento del local llegó a los 32 minutos, con un centro al segundo palo de Lautaro Blanco que fue bajado al área chica por el uruguayo Miguel Merentiel para que la empuje el defensor Ayrton Costa, aunque Santiago Sosa pudo despejar cerca de la línea.

Y así se fue el primer tiempo con un 0-0, donde hubo más tarjetas amarillas que situaciones de gol. En el local, fueron amonestados Costa y el chileno William Alarcón, mientras que en la visita, vieron el cartón amarillo Sosa, Miljevic y “Maravilla” Martínez.

En el segundo tiempo, Racing tuvo una chance clarísima para abrir el marcador, pero el remate de Santiago Solari se fue, de manera increíble, por arriba. Se salvó Boca de lo que podía haber sido el 1-0 en La Bombonera.

Minuto después, se retiró -muy silbado por la hinchada ‘xeneize’-, el delantero uruguayo Edinson Cavani, siendo reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre.

A cuatro minutos para el final, Adrián Fernández remató al arco, y de gran manera, atajó Marchesín. Y poco después, “Maravilla” Martínez cabeceó, y Santiago Ascacíbar salvó sobre la línea.

Con este resultado, Boca, que en las últimas horas sumó a Adam Bareiro como su tercer refuerzo, se ubica quinto en la zona “A” con 8 puntos -a cuatro del líder Estudiantes-, mientras que la “Academia” suma 7 unidades en el séptimo puesto de la “B”, a seis del líder Tigre que este sábado visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En la próxima fecha, Boca tendrá una riesgosa visita a la Fortaleza para medirse con Lanús, mientras que Racing, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza.