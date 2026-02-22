Independiente Rivadavia ganó en Mendoza y lidera la zona B

Derrotó 3-2 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. Sartori, del local y autor de dos goles, fue la figura del emotivo partido.

En un partido de ida y vuelta, y de trámite cambiante, Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó este sábado de local a Independiente de Avellaneda por 3-2, en el marco de la sexta fecha interzonal del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El intenso encuentro, que tuvo su desarrollo el estadio Juan Bautista Gargantini, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El elenco mendocino ganaba al término del primer tiempo por un gol de Alejo Osella a los 17 minutos. Sin embargo, en la segunda etapa, y en una ráfaga, el “Rojo” dio vuelta el partido con anotaciones de Gabriel Abalos a los 3’, mientras que Matías Abaldo, cuatro minutos después, puso el 2-1 para la visita.

Pero la “Lepra” reaccionó y con un doblete de Fabrizio Sartori (29’ y 40’), se quedó con un trabajado triunfo que le permite estar en lo más alto del campeonato.

Con este resultado, la “Lepra” mendocina lidera en la Zona “B” con 15 puntos, mientras que el “Rojo” quedó en el quinto puesto en la “A” con 9 unidades, a tres del puntero Estudiantes de La Plata.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Racing Club, mientras que el conjunto de Gustavo Quinteros, buscará volver al triunfo, cuando vuelva a ser visitante ante el ascendido Gimnasia de Mendoza.

VICTORIA DE PLATENSE

Por su parte, Platense le ganó en el final y como local 1-0 a Barracas Central, y con ese resultado subió al tercer puesto de la zona “A” con 11 puntos, a uno del “Pincha”.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, y el único gol del encuentro, lo marcó Augusto Lotti a cuatro minutos del final.

De esa manera, el “Calamar” sumó su tercera victoria en el certamen, y le mete presión a Estudiantes, mientras que Barracas, se encuentra 12º con 5 unidades en la zona “B”.

En la próxima fecha, Platense recibirá a Defensa y Justicia en el partido que abrirá la jornada, mientras que Barracas, será local ante Tigre.