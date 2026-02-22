Con un gol de Vietto apenas iniciado el partido y otro de Cuello en el final, el “Ciclón” venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la 6ª fecha del torneo Apertura.

San Lorenzo volvió al triunfo y está cuarto en la zona "A"

San Lorenzo de Almagro se reencontró este domingo con la victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, al derrotar de local por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la sexta fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, y los goles los marcaron Luciano Vietto, apenas comenzado el encuentro, y Alexis Cuello, éste en la parte final.

A poco de comenzado el partido, Matías De Rittis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco cordobés, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1 a 0 a los 30 segundos del partido.

San Lorenzo mantuvo la regularidad y se adueñó de la pelota para trasladar su juego al campo de la visita, que le cedió muchos espacios y tiempo para trasladar el ataque hacia el arco defendido por Agustín Lastra.

Para la segunda etapa, Estudiantes mantuvo el juego dominante que consiguio en el final del primer tiempo, gracias a la relajación de San Lorenzo por el 1 a 0, y lo tuvo en un arco al "Ciclón", con mucho peso en el área y con más chances de empatar que del local por aumentar el marcador.

A falta de cinco minutos para el final, Cuello batalló contra la defensa de Estudiantes para ganar la pelota en ataque y tras un intenso empuje y un toque suave al arquero Lastraa, el delantero puso el 2 a 0 a los 40 minutos del complemento.

Con ese resultado, San Lorenzo trepó al cuarto puesto de la zona “A” con 10 puntos, mientras que Estudiantes, continúa en el fondo con solo una unidad en la “B”.

En la próxima fecha, el “Ciclón” recibirá a Instituto de Córdoba, mientras que Estudiantes, buscará su primer triunfo en el campeonato cuando se mida de local ante Huracán de Parque Patricios.