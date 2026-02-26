Unión logró su primer triunfo de visitante

El “Tatengue” se impuso en Junín 3-1 ante Sarmiento por la 7ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Unión de Santa Fe logró este jueves un valioso triunfo –el primero de visitante- al derrotar por 3-1 a Sarmiento de Junín, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Eva Perón, contó con el arbitraje de Daniel Zamora. Julián Palacios, Brian Cuello y Cristian Tarragona, marcaron los goles del “Tatengue”, mientras que Junior Marabel, descontó para el “Verde”.

El equipo dirigido por Facundo Sava golpeó temprano y con contundencia. A los pocos minutos de juego, Julián Palacios abrió el marcador y, apenas tres minutos después, Brahian Cuello amplió la ventaja para Unió, que antes del cuarto de hora ya dominaba 2-0 y manejaba los tiempos del encuentro con claridad.

El conjunto santafesino sostuvo la diferencia durante el resto del primer tiempo y terminó de encaminar la victoria apenas iniciado el complemento, cuando Cristian Tarragona apareció para convertir el tercer tanto y sellar el mejor pasaje futbolístico de la noche.

El local reaccionó con el descuento de Junior Marabel, que devolvió algo de expectativa al cierre, aunque el impulso no alcanzó para cambiar la historia.

Unión controló el tramo final sin sobresaltos y confirmó un triunfo clave fuera de casa, mientras Sarmiento acumuló su tercera derrota consecutiva y perdió solidez tras un inicio de torneo apoyado exclusivamente en su fortaleza como local.

Con este resultado, Unión trepó al cuarto puesto de la zona “A” con 11 puntos, mientras que el elenco juninense, marcha en la 12ª posición de la “B” con solo 6 unidades.

En la octava fecha, Sarmiento recibirá al ascendido Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el equipo santafesino, visitará en Córdoba a Instituto.