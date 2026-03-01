Independiente logró el triunfo en los últimos minutos

El “Rojo” derrotó de local 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con goles de Gabriel Avalos e Iván Marcone.

Independiente de Avellaneda venció este sábado de local 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la continuidad de la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera. Y los goles llegaron en la parte final del partido por parte de Gabriel Avalos e Iván Marcone.

El local tomó la iniciativa. A los 9 minutos, Lautaro Millán probó desde afuera y el arquero Alan Aguerre respondió enviando al córner. A los 21’, tras un centro desde la izquierda, Avalos dejó pasar la pelota y el balón dio en el palo, en una de las situaciones más claras del primer tiempo.

El equipo local siguió generando: a los 27’, un zurdazo de Ignacio Malcorra -ex Comisión de Actividades Infantiles- se estrelló en el travesaño. Sin embargo, también sufrió en defensa: a los 18’, Rodrigo Rey voló para tapar un cabezazo de Horacio Tijanovich, y a los 37’, Michael Santos sacó un potente remate desde lejos que casi sorprende al arquero.

En el complemento, Independiente acentuó el dominio territorial. A los 10’, tuvo al “Ferroviario” metido en su área y hasta le sacaron un cabezazo de Matías Abaldo en la línea. Sin embargo, a los 2 minutos, la visita avisó: Tijanovich no llegó a empujarla frente al arco y el local se salvó.

El DT movió el banco: Luciano Cabral -otro ex CAI- ingresó por Millán a los 15’, y luego Ignacio Pussetto y Leonardo Godoy reemplazaron a Santiago Montiel y Santiago Arias.

Cuando parecía que el empate se sostenía, llegó la eficacia. A los 44 minutos, Avalos se elevó y, de cabeza, abrió el marcador tras un centro de Malcorra. Ya en tiempo de descuento (50’), Marcone abrió el pie tras un tiro libre ejecutado por Malcorra y selló el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el “Rojo” llegó a los 13 puntos y está a dos de los líderes de la zona “A” Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield -que se enfrentarán este lunes-, mientras que el “Ferroviario”, quedó 12º con 8 unidades.