Fue un empate de 1-1 con sabor a derrota para el local, que llegó así a cuatro partidos sin ganar en el torneo Apertura.

Boca empató ante Gimnasia de Mendoza y otra vez se fue silbado

Boca Juniors, que terminó silbado e insultado una vez más, empató este sábado de local 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, en el marco de la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. Los goles del partido, los marcaron Luciano Paredes para la visita, y Miguel Merentiel para el dueño de casa.

De esa manera, el “Xeneize” acumula cuatro partidos sin victorias en el campeonato.

En la primera etapa, Adam Bareiro se escapó luego de un quite de Santiago Ascacíbar a los tres minutos, pero su remate salió muy al medio y el arquero Lautaro Petruchi contuvo sin problemas.

Minutos más tarde, Gimnasia de Mendoza abrió el marcador, y lo hizo por intermedio de Luciano Paredes a los 15 minutos, con un soberbio cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina de Facundo Lencioni.

Tras el gol y con un clima caldeado, en La Bombonera comenzó a escucharse el “Movete, Boca movete”.

Los dirigidos por Claudio Ubeda atacaron con muchos hombres, pero los mendocinos aguantaban agazapados en su propia área.

Sin embargo, a los 41’, Miguel Merentiel anotó la igualdad para el dueño de casa, con un remate de zurda tras un rebote en Bareiro.

Sobre el final de la primera etapa, Bareiro había puesto el 2-1 para Boca luego un centro de Lautaro Blanco. Sin embargo, el gol fue anulado -a instancias del VAR- por posición adelantada de Lucas Janson en el inicio de la jugada.

De esa manera, Boca y Gimnasia de Mendoza se fueron al descanso 1-1, en un partido donde el local ya tenía tres amonestados: Milton Delgado, Ascacíbar y sobre el final Bareiro. En la visita, solo el arquero Petruchi vio la tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo Boca fue al frente en todo momento, con el apoyo de los hinchas, pero le faltó claridad para generar situaciones claras y en las pocas que tuvo hubo una muy buenas respuestas por parte de Lautaro Petruchi, el arquero de Gimnasia.

Luego del partido, se vivió un clima tenso por la indignación de los hinchas de Boca, que despidieron a sus jugadores entre silbidos e insultos.

Con ese resultado, los de Ubeda, que tienen pendiente su partido ante Lanús, siguen afuera de la zona de playoffs, ubicándose en el noveno puesto de la zona “A” con nueve puntos, mientras que el “Lobo” mendocino, se encuentra 13º con 8 unidades.