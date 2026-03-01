Central ganó el clásico rosarino con goles de Di María y Copetti

El “Canallla” se impuso de visitante 2-0 a Newell’s Old Boys y de esa manera logró su sexto triunfo seguido en clásicos. El partido correspondió a la 8ª fecha del torneo Apertura.

Rosario Central se adjudicó este domingo el clásico rosarino al derrotar de visitante 2-0 a Newell’s Old Boys, en el marco de la 8ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio “Marcelo Bielsa”, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, y los goles los marcaron Angel Di María y Enzo Copetti.

Este fue el sexto triunfo que obtuvo el conjunto de Arroyito de manera consecutiva ante su máximo adversario histórico. Además, en los últimos ocho enfrentamientos, ganó siete y el restante lo igualó. No cae ante los del Parque de la Independencia hace casi cuatro años: la última fue el 20 de marzo de 2022 por la Copa de la Liga Profesional. Y en el Coloso, no pierde desde el Apertura 2008, con doce encuentros hasta la fecha.

“La Lepra” tuvo un inicio furioso y gozó de dos chances más que claras para ponerse en ventaja, pero ambas las terminó mal y terminó pagándolo caro más tarde. En apenas diez minutos, el uruguayo Ignacio “Colo” Ramírez desperdició dos contraataques que estuvieron verdaderamente cerca de convertirse en el primer gol del partido.

Con el correr de los minutos, el “Canalla” de Jorge Almirón se acomodó en el terreno de juego y comenzó a manejar los tiempos del partido, aunque prácticamente sin llegarle con peligro al arquero Williams Barlasina, que atajó en lugar del lesionado Gabriel Arias. Tuvo la pelota, pero no hubo grandes ni muy cruciales apariciones de sus principales figuras en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Central abrió el marcador a los seis minutos, con un centro desde la izquierda al segundo palo, que Alejo Véliz bajó hacia atrás para la llegada de Di María, libre de marca, que remató de volea con un tiro bajo, que entró por el palo derecho de Barlasina.

No hubo llegadas hasta los 25 minutos, con un control de pecho y centro de media vuelta de Enzo Giménez, que habilitó un cabezazo al segundo palo de Véliz, el cual se fue ancho.

Tres minutos después, Jaminton Campaz definió desde el borde izquierdo del área grande, se quedó con el rebote de su propio disparo y volvió a rematar, abriendo el pie derecho, con un disparo que se fue cerca del ángulo.

A los 29 minutos, el propio Campaz desbordó por izquierda y sorprendió con un remate potente al segundo palo, que Barlasina detuvo gracias a una buena reacción.

En 35 minutos, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado al segundo para la llegada de Enzo Copetti, que le ganó el duelo físico a su marcador y empujó la pelota al gol para marcar el 2-0.

Cinco minutos más tarde, el delantero Luciano Herrera recibió un pase largo que lo dejó mano a mano con el arquero Ledesma, aunque su disparo bajo y central fue contenido fácilmente por el arquero.

Con este resultado, Central se afirma en el cuarto puesto de la zona “B” con 14 puntos -a dos del líder Independiente Rivadavia, que este lunes recibirá a River Plate-, mientras que Newell’s, que en este partido tuvo el debut de Frank Kudelka como su nuevo DT, se hunde en el último puesto de la “A” con solo 2 unidades.