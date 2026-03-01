Argentinos lo empató sobre la hora con gol del japonés Kida

Barracas Central ganaba con gol de Rodrigo Insúa a los 10’ de primer tiempo, pero el “Bicho” rescató una igualdad cuando el partido llegaba a su fin. Fue 1-1 en La Paternal.

Argentinos Juniors rescató este domingo un agónico empate sobre el final de 1-1 frente a Barracas Central en la continuidad de la 8ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Rodrigo Insúa había abierto el marcador para la visita, pero en el final, el japonés Ryga Kida, puso el 1-1.

Con ese resultado, Argentinos, que tiene un partido pendiente, se ubica séptimo con nueve puntos en la zona “B”, mientras que Barracas, figura octavo, también con la misma cantidad de unidades.

VICTORIA DE UNION EN CORDOBA

Por su parte, en el estadio “Mario Alberto Kempes”, Unión de Santa Fe derrotó de visitante 2-1 a Instituto de Córdoba, que en el final terminó silbado por su público.

El partido tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino y los goles de la victoria del elenco santafesino los marcaron Cristian Tarragona (43’) y Mateo Del Bianco (55’). Luca Rafaelli (48’), que convirtió su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino, había empatado de manera transitoria el partido.

Con esta victoria, Unión, que saltó al tercer puesto, llegó a los 14 puntos en la zona “A”, quedando a uno de los líderes Estudiantes y Vélez -que jugarán este lunes en La Plata-, mientras que “La Gloria”, quedó en el undécimo puesto con 8 unidades.