Ian Lucas ventiló cómo Evangelina Anderson lo usó y le rompió el corazón

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson venía rodeada de comentarios desde hacía meses, pero hasta ahora ninguno de los dos había hablado demasiado del tema. Entre rumores, gestos en redes y versiones cruzadas, el vínculo siempre quedó envuelto en dudas. Por eso el descargo que hizo Ian Lucas terminó exponiendo una historia que, según él, fue muy distinta a lo que se decía.

El influencer decidió romper el silencio a través de un mensaje público en sus redes sociales, donde explicó cómo vivió toda la situación. Allí dejó en claro que nunca imaginó terminar contando algo tan personal frente a tanta gente. “Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”.

En su publicación también apuntó contra quienes cuestionaron su postura o minimizaron lo que sentía por la diferencia de edad. Ian Lucas explicó que ese argumento se repitió muchas veces en los comentarios que circulaban sobre el supuesto romance con Evangelina Anderson. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”.

El influencer también aseguró que durante mucho tiempo eligió no responder a los comentarios públicos ni a las versiones que se difundían. Según contó, prefirió evitar conflictos y mantener el respeto, incluso cuando las declaraciones de otras personas negaban lo que él decía haber vivido. “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona los denigra y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

En ese mismo mensaje, Ian Lucas también rechazó la idea de que el vínculo hubiera sido una estrategia mediática o una historia armada para generar repercusión. Para él, lo que ocurrió fue genuino, aunque después se lo haya intentado presentar de otra manera. “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”.

Mientras tanto, en televisión también se sumaron más datos sobre lo que habría ocurrido entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. En el programa SQP, Yanina Latorre explicó cómo se desarrolló el vínculo entre ambos durante ese período. “Los dos tenían en claro la diferencia de edad. Ian conoció a sus hijos, fue a la casa. Ella nunca les dijo a los hijos que era más que un amigo. De hecho, él siempre tuvo claro que no era una novia pero en un momento ella le pide exclusividad. Dijeron que no lo iban a blanquear públicamente, pero llegaron a dormir juntos, iba siempre a la casa, ella tenía ropa suya en su casa. Ellos se besaban en las grabaciones. Se hizo un vínculo”.