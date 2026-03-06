Andrea del Boca armó un escándalo contra Brian Sarmiento por meterse a la pieza

La convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a tensarse y esta vez el foco quedó puesto en Andrea del Boca y Brian Sarmiento, dos participantes que desde hace días arrastran una relación cargada de roces. Todo estalló por una situación inesperada en el dormitorio femenino que terminó en reproches, acusaciones y comentarios cruzados frente a las cámaras.

El episodio comenzó cuando Brian Sarmiento buscaba un lugar tranquilo para dormir una siesta. En su habitación había varios compañeros reunidos conversando y el ruido hacía imposible descansar. En ese contexto, una participante le ofreció usar su cama en el cuarto de las mujeres y lo invitó sin vueltas: “La mía es la última, vas y duermes para el rincón”.

El exfutbolista aceptó la propuesta, golpeó la puerta y entró al dormitorio después de que algunas jugadoras le dieran permiso. Según explicó después, había consultado antes de acomodarse. Pero el detalle que nadie tuvo en cuenta fue que Andrea del Boca se encontraba en el baño del mismo cuarto.

Cuando la actriz salió y se encontró con Brian Sarmiento dentro de la habitación, la reacción fue inmediata. “¡Qué susto! ¿Cuándo entraste?”, lanzó sorprendida al verlo allí. El exjugador intentó explicar la situación y respondió: “Le pregunté a las chicas y me dijeron que no tenían problema”.

Sin embargo, la explicación no logró calmar el momento incómodo. Andrea del Boca dejó en claro que no había sido avisada y respondió con firmeza: “A mí no me dijeron nada, y yo también duermo acá”. Frente al reclamo, Brian Sarmiento intentó bajar el tono del conflicto: “No sabía que te habías ido a bañar, si no, obviamente iba y te decía”.

El cruce no quedó ahí. Más tarde, en la cocina de la casa, un comentario irónico volvió a reactivar la tensión. “Le puse mucho comino”, deslizó una participante, en referencia a una discusión anterior entre ambos. Andrea del Boca reaccionó con humor frente a las cámaras y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Me encanta, me encanta. Me Río de Janeiro. A mamá mono con banana verde”.

Mientras tanto, Brian Sarmiento también dejó en claro que la relación con la actriz está lejos de ser cordial. “Esto viene de lo del comino, la tiene conmigo, sabía que me hacía mal”, sostuvo antes de agregar otra crítica directa: “No puede ser tan vigilante”. Del otro lado, Andrea del Boca interpretó la situación de otra manera y concluyó: “Está buscando conflicto, roña, como lo quieras llamar. Me parece que él tiene algo personal conmigo”. Con ese clima, la convivencia en la casa volvió a sumar un nuevo foco de tensión.