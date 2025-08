Iturrioz le contestó a Luque: "está frustrado"

La acusación del ahora candidato a diputado nacional de Unidos Podemos sacudió la política de Chubut el domingo a la noche. Es que Juan Pablo Luque, en medio de la euforia por su festejo, acusó al ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Reynaldo Iturrioz. “Se robó una urna en Corcovado”, afirmó, dando a entender que tuvo injerencia en los comicios internos en los que el exintendente de Comodoro, junto con Lorena Eliasincin, se impusieron a Dante Bowen y Ana Llanos.

Este lunes, Iturrioz se presentó en la Justicia de Comodoro para vindicarse. Antes habló con el jefe de Fiscales, Cristian Olazabal. Hay que recordar que el funcionario provincial sigue siendo fiscal, aunque con uso de licencia.

“Vine a Comodoro a controlar el comicio propio del Consejo de Bienestar Policial, que es para mí lo más importante”, acotó Iturrioz, para aclarar inmediatamente que “no tenía ningún interés ni ingerencia” en la interna del PJ.

“En la semana nos juntamos con Roberto Silva, presidente de la junta electoral del justicialismo, por el traslado de las urnas, para que las hiciera la Policía, pero ya tenían una empresa que cobraba más caro. Era algo particular”, añadió.

Con respecto al episodio de la urna, Iturrioz indicó que “se comunica la Policía desde Corcovado diciendo que había un problema. Es que se había acordado que la urna quedaría en la escuela bajo la tutela del juzgado de paz pero la presidente de mesa hizo un acta y se la llevó a su casa. Eso a mí no me importa. Es un problema de ellos. A las 3 de la mañana iba una empresa a buscarla. Yo en ningún momento participé; estaba en Comodoro; nunca tuve injerencia; ni la policía que no tiene nada que ver en la vida interna de un partido”.

En este contexto, el funcionario provincial entendió que la acusación de Luque obedecía “claramente a que si vos tenés un universo de 46 mil votantes y solo van 5500 obviamente tenes una frustración terrible; yo al menos estaría frustrado”.