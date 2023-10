Iturrioz no asumió y ya comenzó a generar polémicas

El actual fiscal y futuro titular de Seguridad, Héctor Reynaldo Iturrioz, afirmó que “no veo mucha actividad de los fiscales y lo digo sin pelos en la lengua porque voy a tener una reunión con Silvia Pereira (jefa de Fiscalía de Trelew). Tengo malas referencias, pero no de todos. Hablé con un colega que me dijo que a veces tienen miedo, y le dije que si tienen miedo tienen que ponerse un parripollo porque esto no es para tener miedo; entiendo que es ciudad chica y conviven, pero hay que darle con todo, acá no hay opción”.

Oriundo de Sarmiento, Iturrioz asumió como fiscal en 2014 e hizo su carrera judicial en Comodoro Rivadavia (salvo cuando participó de la investigación de causas de corrupción de exfuncionarios del dasnevismo, como la denominada “Revelación”, o la que terminó llevando a prisión a la exministra Leticia Bibiana Huichaqueo). Paradójicamente, en el futuro gobierno de Ignacio Torres, el fiscal podría terminar compartiendo gabinete con algún que otro investigado y condenado por aquellas causas que en la reciente campaña trabajó junto al nuevo gobernador.

El designado titular de Seguridad fue el primer funcionario confirmado por Torres, quien lo llevó a Israel para conocer in situ armamento que adquiriría Chubut para combatir el delito. En ese sentido, Iturrioz volvió lleno de elogios para con la cibertecnología del país de Medio Oriente que tiene también otros posibles usos.

La semana pasada, Iturrioz polemizó con Carina Estefanía, la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh) que le exigió la renuncia al Poder Judicial antes de asumir en el Poder Ejecutivo.

Estefanía se remitió al Artículo 174 de la Constitución Provincial, que dice que “ningún magistrado o funcionario perteneciente al Poder Judicial puede intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política ni ejercer empleo público o comisión de carácter público nacional o provincial. Los que lo hagan, incurren en falta grave a los efectos de su enjuiciamiento y remoción”.

Lo cierto es que el fiscal hace años viene manifestando públicamente su ideología en las redes sociales. La ocasión más notoria fue cuando tildó de “títere” al presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo que le valió una suspensión en su cargo.

No obstante, para el aludido dicha Asociación “es de dudoso origen”.

Por otra parte, en las últimas horas Iturrioz también encendió la mecha en el frente policial con su afirmación de que los policías se retiran muy jóvenes, cuando aún no hay personal formado idóneamente para suplirlos.

Ahora redobló la apuesta, en particular con los uniformados de la ciudad de Trelew, al afirmar que “la Brigada de Investigaciones trabaja mal. Pregunté por qué tenían tan pocos resultados y me dicen que tienen poco eco de parte de Fiscalía. Eso hay que cambiarlo”.

Luego sostuvo que “los jueces de Trelew son muy garantistas y se niegan a dictar medidas de coerción extensas; ahora están cambiando y ojalá sigan así, pero tipos con tanta cantidad de antecedentes de causas en trámite deben quedar siempre detenidos preventivamente hasta el juicio; no hay posibilidad de ninguna morigeración pero se las dan”.

Anticipó además que “hay que reorganizar jurisdicciones y cambiar las cabezas, al menos de la Brigada y de algunas dependencias policiales. Y sobre todo control, porque anduve dando vueltas allá y vi algo que me enferma: llegar a la comisaría y que esté la cuadra llena. Los policías no tienen que estar en la comisaría: tienen que estar en la calle. No sé si es cultural pero eso debe cambiar, son pequeñas modificaciones que seguro darán resultado”.

