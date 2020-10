"Iturrioz no puede poner como excusa que carece de recursos"

Finalmente, en 90 días debería estar resuelto el jury contra el fiscal comodorense Héctor Reinaldo Iturrioz, tal como estableció el Consejo de la Magistratura de Chubut.

Justamente, el presidente del organismo que evalúa a jueces y magistrados judiciales, Enrique Maglione, recordó que “se hizo la evaluación correspondiente de sus primeros tres años como fiscal. Fue un dictamen negativo, se lo considero insatisfactorio en causas que llevó adelante en procesos iniciados; denegados; investigaciones fallidas. Se hizo una evaluación y el balance fue negativo. Por eso el Consejo conformó el tribunal de jury que llevará a cabo el juicio político”.

Añadió Maglione que Iturrioz “cuenta en los medios las ganadas seguramente, pero muchas causas se frustraron por una torpeza de su parte. Eso dice el dictamen que lo evaluó. Tengo conocimiento de que tenía muchas causas frustradas; denuncias de víctimas; investigaciones. Se evaluó su conducta procesal y la cantidad de investigaciones que llevó a cabo, las positivas y las negativas”.

También se consideraron “los informes de sus pares; empleados; probablemente informes de sus superiores en Comodoro Rivadavia. Todo eso se evalúa, lo mismo que si tiene o no denuncias. Se manejó en los medios con arrogancia y petulancia”.

Maglione recordó que uno de los integrantes de la comisión que lo evaluó fue el camarista de Puerto Madryn, Rafael Lucchelli, aclarando que si el jury prospera, Iturrioz deberá dejar de ser fiscal. En cuanto al argumento esgrimido públicamente por Iturrioz en su defensa, diciendo que tenía un número de causas importante que se le acumulaban, deslizando que tal vez por esa razón incurrió en algún error, Maglione consideró en LaCienPuntoUno que ello podría haber sido factible, aunque “todos vivimos situaciones difíciles. El Ministerio Público Fiscal no tiene recursos; es una obviedad, como tampoco el Ministerio Público de Defensa, el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, pero tenemos que hacer el pan con la harina que tenemos. Si le asignaron más causas a él es cuestión de sus superiores. El ahora critica al sistema, pero si no está de acuerdo en trabajar mucho… bueno, no queda otra que enfocar otro camino, renunciar a la justicia y dedicarse a su profesión. No se puede poner como excusa que se carece de recurso. Pero eso hace a su defensa”.

En cuanto a los plazos que el fiscal arguye no fueron apropiados, Maglione dijo que “debió haberlo dicho ante el Consejo de la Magistratura en su momento. De todos modos, tiene ahora la oportunidad de esgrimir su defensa; está en su derecho. No hubo impugnación en su momento y él debió haber hecho entonces algún planteo en ese sentido, algo que ahora hace en los medios. El, como hombre de derecho, debería saber que eso se hace en el expediente”.