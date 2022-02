Javier Calamaro pidió disculpas por sus dichos sobre el coronavirus

Javier Calamaro se retractó de sus dichos acerca de la pandemia de coronavirus que padece el planeta desde marzo de 2020 y señaló: "Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital". El músico había sostenido entonces que el coronavirus "es una excusa para tener dominada a la sociedad mundial".

"En primer lugar dijo el artista en un comunicado- me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por la Covid-19 ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial".

"En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgado por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema", expresó quien fuera fundador del grupo Los Guarros.

¿Qué había dicho antes?

Tras finalizar su actuación en la segunda de las tres jornadas del primer Festival Atahualpa que se desarrolló el fin de semana último en la localidad cordobesa de General Cabrera y ante una consulta periodística, Calamaro sostuvo que el coronavirus "Es una enfermedad, un virus, creado en un laboratorio".

"No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo", agregó en esas declaraciones.

En esa entrevista con Radio Play con Vos, el músico, de 57 años, consideró que el virus "no causa los estragos que dicen que causa, es toda una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial desde poderes que son oscuros y siniestros".

Luego, fue por más y arremetió contra las vacunas. "El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos", dijo el cantante y compositor.

El músico admitió que él se vacunó, pero "me arriesgué a que me maten como a siete amigos míos que murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina sino en todo el mundo. Es nefasto y lo tenemos que aguantar o si no, nos matan o nos prohíben vivir".

Tras tomar parte en la velada donde también actuaron, entre otros, Destino San Javier, El Oficial Gordillo y Raly Barrionuevo, Javier postuló que la pandemia en curso " es la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso, mucho peor que la época del nazismo".

En la tarde de hoy, lunes, ante el revuelo generado por esas palabras que no tardaron nada en hacerse virales, el guitarrista y cantante que los domingos conduce La cocina de los Calamaro (El Nueve, a las 13.30), concluyó su comunicado diciendo: "Nuevamente pido disculpas si alguien se ha sentido tocado. Seguiré escribiendo canciones que atravesaron y atraviesan muchas generaciones". Fuente: Con información de Télam.