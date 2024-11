Jésica Cirio afirma que padeció "estrés mediático"

La situación judicial de Martín Insaurralde afectó completamente a Jésica Cirio, en especial luego de que se conociera que el ex intendente de Lomas de Zamora también le fue infiel a su entonces pareja. Es más, fue tal el escándalo que en 2023 ambos decidieron terminar su relación después de diez años y, a su vez, el funcionario abandonó su cargo con denuncias en la justicia que se realizaron con el fin de demostrar de dónde obtuvo los fondos para vivir una vida de lujo con la escort Sofía Clerici.

Este último escándalo de Insaurralde salpicó, también, de forma directa a Jésica Cirio quien se quedó fuera de la conducción de "La peña de Morfi" en Telefe.

Sin embargo, más allá de los problemas, lo cierto es que la modelo supo encontrar nuevamente el amor y se volvió a casar. Fue en mayo de este 2024 cuando dio el "sí quiero" con el empresario Elías Piccirillo. Desde ese entonces, Jésica se mantuvo fuera del foco mediático para estar cerca de su pareja y de su hija, Chloé, de 7 años.

En este sentido, Cirio volvió a brindar entrevistas y, en esta ocasión, habló con "Socios del Espectáculo" donde hizo un balance de los últimos meses de su vida. “Este año logré tener paz. Estoy muy tranquila”, comenzó diciendo. Luego, habló directamente de su expareja: “Martín es el papá de la nena. Hoy ya pasó bastante tiempo. Todo va sanando, todo va mejorando. Va todo mucho mejor. Fue más emocional que el tema legal. Todo es tiempo, pero ya pasó. Lo dejo atrás. Hay paz por todos lados y eso es lo que más buscamos. Di vuelta la página y disfruto mucho mi vida”.

Aun así, la bailarina también reconoció que "fue un año difícil" y que "no estaba acostumbrada a tanto estrés mediático". De hecho, "hacía muchos años que no pasaba algo tan fuerte como lo que pasó y sí, un poco me golpeó”.