Jimena Barón vivió una experiencia paranormal y quedó filmada

La actriz y cantante Jimena Barón vivió una escalofriante experiencia paranormal en la casa de su amiga, compartió el video del momento en sus redes y despertó la preocupación de sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, la artista contó el terrorífico momento que vivió y publicó la grabación de las cámaras de seguridad del lugar en el minuto exacto en que sintió una extraña presencia sobrenatural.

En el clip que compartió la cantante, se la ve utilizando el teléfono mientras tomaba mate. Sin embargo, segundos después Jimena se levantó sobresaltada y dirigió su mirada hacia atrás de la silla en la que estaba sentada.

https://twitter.com/MundoFamososOk/status/1639726720310804489 Tremendo lo de Jimena Baron pic.twitter.com/VpBBRPrSV6 — MF (@MundoFamososOk) March 25, 2023

Sucede que, tal como reveló después, sintió que alguien le había tocado la espalda. En sus redes, la actriz expresó: "No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho, pensé que era Matías haciéndome una joda".

Tras subir el video, la intérprete de 'La Cobra' creó una caja de comentarios para saber si sus seguidores pasaron por una situación similar alguna vez. "Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás", detalló después Barón.

"No sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada", continuó la cantante, para luego confesar que ella trata de pensar "cosas lindas" porque no le encuentra "mucha explicación" a la situación. "Creer o reventar", señaló.

Varias horas después, Jimena volvió a la red para comentar cómo había pasado la noche. "Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada (...) Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila", indicó.

Tras el susto, la actriz reflexionó ante sus seguidores. "Son cosas que si no te pasan no las terminás de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo", consideró.