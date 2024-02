Jonatan Viale plagió el nombre de un programa para su nuevo ciclo en TN

Hace tan solo un mes se confirmó la salida de Jonatan Viale de LN+, donde conducía el ciclo +Realidad. Sin embargo, pese a su renuncia de dicho canal, rápidamente encontró otro refugio en Todo Noticias donde se prepara para conducir un nuevo programa que, previo a su estreno, ya generó miles de críticas en redes sociales, en especial cuando anunciaron su llegada.

Esto es porque en el marco del anuncio, Todo Noticias confirmó el nombre del nuevo programa de Jonatan Viale: "¿Cómo la ves?". No obstante, este título generó gran controversia ya que el conductor recibió una queja debido a que se trata de la copia de otro programa que existe hace ya más de un año. Y, así se lo hizo saber quien está a cargo del ciclo con ese nombre.

"Hola, Jonatan. Soy Gabriel Sued, conductor de #CómoLaVes. Es el nombre del programa que hacemos en Futurock desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", lanzó el periodista Gabriel Seud a través de X citando el anuncio del nuevo programa de Viale. El programa de Seud se trata de un ciclo radial que contiene el mismo título que el de Jonatan.

Ante esto, el periodista sumó: "No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben...". De todas maneras, por el momento ni Viale ni la producción se pronunciaron sobre esta situación aunque hay que destacar que ya el mismo Sued confirmó que desde Todo Noticias no estaban enterados: "Me llamó Jonatan Viale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco", explicó.

tw.JPG

Luego, Nacho Rodríguez confirmó: "Fin de la novela: Jonatan Viale llamo a las autoridades de Todo Noticias para que le cambien el nombre de su nuevo programa, ya que desconocía de su existencia. Aparentemente se cambiará el nombre y así no tener conflictos con nadie… Todos correctos, como corresponde".