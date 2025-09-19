La jugadora, surgida de Comisión de Actividades Infantiles, disputará la Liga Evolución entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre. Luego se sumará a Talleres de Córdoba.

Jordana Cartagena fue confirmada en la Sub 15 para viajar a Paraguay

La jugadora surgida de Comisión de Actividades Infantiles Jordana Cartagena fue confirmada en la Selección Argentina Femenina Sub 15 de fútbol para disputar la Liga Evolución en Paraguay, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

Este viernes, la entrenadora Clarisa Huber anunció la lista definitiva que viajará a Paraguay, con Jordana entre las convocadas.

De esta manera se convierte en la primera jugadora en la historia de Comodoro Rivadavia en ser citada para disputar un torneo internacional con una Selección Nacional Femenina de fútbol 11.

También se anuncia que luego del torneo se sumará al Club Talleres de Córdoba, siendo la primera jugadora en alejarse de la institución con convenio.