Jorge Newbery va por su primera victoria en el Valle

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia visitará este viernes a Centro Empleados de Comercio de Trelew, por la segunda fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.
El partido, que se jugará en el estadio 26 de Septiembre, dará comienzo a las 16 y será controlado por una terna de la Liga de Viedma, Río Negro.
En ese contexto, el árbitro principal del partido, que se jugará sin público visitante, será Agustín Linares, mientras que como jueces de línea, actuarán Luciano Tolosa y Fernando Calvo.
El “Lobo” irá en busca de su primera victoria, considerando que en el debut igualó de local 1-1 ante Comisión de Actividades Infantiles, quien es el otro club que representa al fútbol comodorense.
Por su parte, el CEC, quien juega por primera vez en su historia este torneo, llega a este encuentro, también con un empate, pero de sin goles ante Camioneros de Caleta Olivia, en el Estadio “Juan Domino Perón”.
Este sábado, mientras tanto, se completará la fecha con el partido que la CAI sostendrá de local en el Estadio Municipal Comodoro ante Camioneros. El partido dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Danilo Viola, quien estará acompañado por Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo, los tres también de la Liga de Viedma.
Programa de la 2ª fecha – Zona 11
VIERNES 24
16:00 Centro Empleados de Comercio vs Jorge Newbery.
Arbitro: Agustín Linares (Viedma).
Asistentes: Luciano Tolosa y Fernando Calvo (Viedma).
Cancha: Estadio 26 de Septiembre (Trelew).
SABADO 25
16:00 Comisión de Actividades Infantiles vs Camioneros.
Arbitro: Danilo Viola (Viedma).
Asistentes: Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo (Viedma).
Cancha: Estadio Municipal - Km 3 (C. Rivadavia).