Hubo una reunión de seguridad con miras al Torneo Regional Amateur

Este martes se realizó una importante reunión atinente a seguridad en el Estadio Comodoro, con vistas al desarrollo del Torneo Regional Amateur 2025/2026, certamen que dará inicio este domingo, donde dos equipos de Comodoro Rivadavia inician la primera fecha, Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles se enfrentarán en “La Madriguera”.

Se dieron cita, el comisario mayor Raúl Jones (II jefe de la Unidad Regional), quien estuvo acompañado por el jefe de Operaciones, el comisario inspector Cristian Mulero, además de la plana mayor de la comisaría de km 3.

Al respecto, el comisario mayor Raúl Jones, sostuvo: “Todos los años nos reunimos los sectores involucrados junto a Comodoro Deportes, la gente de la Liga de Fútbol, el titular de la dependencia de Mosconi, que es quien abarca el Estadio Municipal. Vemos cómo está el estadio, cómo se va a jugar, disponibilidad del personal policial. Igual viendo la fecha del fin de semana de elecciones, que se jugará el sábado 25 en el estadio. Estamos acordando el horario, porque el código electoral nacional nos permite tener actividad hasta las 20 horas, quedando pausado hasta el domingo a las 21.00 horas. Estuvimos hablando para coordinar el inicio de ese partido, este miércoles nos reunimos en la Liga para diagramar el fútbol de todo el fin de semana, teniendo en cuenta que Newbery arranca de local frente a CAI”.

También estuvieron representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Cristian Millahual, José Luis Alcaín y Marcelo Mercado.

“Estuvimos con la gente de la Policía, de Comodoro Deportes, para ver las condiciones del estadio, para definir cuestiones de seguridad y que se pueda realizar bien el Torneo Federal. Se tiene que determinar la organización del evento del fin de semana, le toca Newbery hacer de local frente a CAI. La predisposición de la policía nos deja tranquilos que podemos brindar un buen espectáculo, llevando tranquilidad a la gente y que puedan concurrir a la cancha”, dijo Cristian Millahual.

GRAN PARTIDO

También José Luis Alcain remarcó. “Esta fue una reunión pactada que teníamos de seguridad, siempre se hace al inicio del Torneo Regional en el Estadio Municipal. La CAI hará de local acá, también está Jorge Newbery que tiene su cancha. Pero por ahí hay partidos que requieren del estadio. La reunión de la policía fue ver las instalaciones cómo está, cómo está trabajando Comodoro Deportes en el estadio. Que todo el tema seguridad esté resguardado para que los partidos se desarrollen con normalidad”.

“El estadio siempre alberga buenos partidos, tiene la seguridad tanto para el equipo local y recibir a la gente de afuera. También estamos viendo el partido de CAI- Camioneros que será el fin de semana de elecciones. La policía daría la seguridad de poder jugarlo el sábado. Esperando ahora que transcurra todo con normalidad, que jueguen Newbery con CAI en el inicio del Torneo Regional. Después, programaremos el partido que viene, previo a las elecciones. Este miércoles nos reunimos en la Liga con los clubes, el Ente, la policía, y aportamos nuestro granito de arena. Sabemos que es un torneo duro, gracias a Dios tenemos dos representantes que van a competir de buena manera y lo han demostrado en años anteriores”, dimensionó por último “El Chila” Alcaín.

La primera fecha arranca este domingo donde Jorge Newbery recibe a CAI, mientras Camioneros de Caleta Olivia hará lo propio frente a Empleados de Comercio de Trelew, en un certamen que otorga el pasaje al ansiado Federal A.