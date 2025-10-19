Igualaron 1-1 por el inicio de la Zona 11 del Regional Federal Amateur. En el otro partido, Camioneros de Caleta Olivia y Centro Empleados de Comercio de Trelew igualaron sin goles.

Newbery y la CAI empataron en su debut por el Torneo Regional

Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, igualaron este domingo 1-1 por el inicio de la Zona 11 de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025-26.

En ese contexto, el partido que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Rodrigo Moreno de la Liga de Viedma, provincia de Río Negro.

En el primer tiempo fue la CAI que abrió el marcador por intermedio de Franco Flores a los 22 minutos de juego.

Sin embargo, el “Lobo” llegó al empate a los 32’ del complemento por un zurdazo desde afuera del área de Alex Sosa, que no pudo contener el arquero Mateo Pierobón.

De esa manera, Newbery y la CAI -que terminó con diez por expulsión de Alejandro Manchot-, se repartieron los puntos en el barrio 9 de Julio.

Por su parte, en el estadio “Juan Domino Perón” de Caleta Olivia, el local Camioneros y Centro de Empleados de Comercio de Trelew no pudieron salir del cero. El partido tuvo el arbitraje del comodorense Carlos Rujano.

En la próxima fecha, Newbery visitará a Comercio en el Valle, mientras que la CAI será local en el Estadio Municipal de Km 3 ante Camioneros.

………………

Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 19

En Caleta Olivia

- Camioneros 0 / Centro Empleados de Comercio 0.

En Comodoro Rivadavia

- Jorge Newbery 1 (Alex Sosa) / Comisión de Actividades Infantiles 1 (Franco Flores).

Próxima fecha (2ª)

- CAI vs Camioneros.

- Empleados de Comercio vs Jorge Newbery.