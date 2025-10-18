Newbery y CAI inician su camino en el Torneo Regional Amateur

Se enfrentan este domingo desde las 17 en La Madriguera por la primera fecha de Región Patagónica de la Zona 11.

Los dos clubes que representarán al fútbol de Comodoro Rivadavia en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 iniciarán este domingo su participación en una nueva edición del certamen, que organiza el Consejo Federal y que no tendrá la presencia de Huracán.

En ese contexto, Jorge Newbery recibirá a Comisión de Actividades Infantiles en un partido que se jugará en La Madriguera a partir de las 17.

Este primer encuentro, que corresponde a la Región Patagónica de la Zona 11, será arbitrado por Rodrigo Moreno, mientras que sus asistentes serán Juan Bertoya y Fernando Calvo, todos de Viedma, Río Negro.

En Caleta Olivia, mientras tanto, se jugará el otro partido de la zona, en el cual, el local Camioneros se medirá con Centro Empleados de Comercio de la ciudad de Trelew. La terna arbitral, en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, será comodorense y la misma está conformada por Carlos Rujano, quien será el juez principal, junto a Maximiliano Selg y Carlos Quintana, quienes oficiarán como asistentes de línea.

Para esta nueva participación del “Lobo”, la entidad “Aeronauta” incorporó como refuerzos al mediocampista Lucas Villalba, al marcador central Marcos Rouzies, al delantero Gabriel Jara, al defensor René Villalba y por último al extremo Alex Sosa y al volante Arturo Mendoza.

Por su parte, la CAI, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, sumó para encarar este certamen a los volantes Valentín Pesse -que retornó al club- y al colombiano Jhonatan Angulo, al delantero extremo Ciro Vidal, al lateral Santiago Peralta y al defensor Juan Román Ivanoff.

Además, a último momento se sumaron dos retornados. Uno de ellos es el polifuncional -defensor y mediocampista- José Vivanco y el otro es el defensor central Franco Flores.

Cabe destacar que la CAI jugará este Regional, tras obtener la licencia deportiva, fundamentalmente porque el Tribunal de Disciplina del Interior resolvió revocar la sanción, por el término de un año que le había sido aplicada a la entidad “Azzurra”, tras la final -ante Costa Brava de General Pico- por el ascenso al Federal “A”, y en donde la CAI se vio claramente perjudicada en ese momento.

El gran ausente en esta edición será Huracán, ya que la dirigencia del “Globo” señaló en su momento que no quiere hipotecar al club, en medio del complicado contexto económico que se vive en el país. Pero sí darle prioridad a seguir creciendo en infraestructura.

………………

Programa de la 1ª fecha

DOMINGO 19

En Caleta Olivia

16:00 Camioneros vs Centro Empleados de Comercio.

Arbitro: Carlos Rujano (Comodoro Rivadavia).

Asistentes: Maximiliano Selg (C. Rivadavia) y Carlos Quintana (C. Rivadavia).

Cancha: Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”.

En Comodoro Rivadavia

17:00 Jorge Newbery vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Rodrigo Moreno (Viedma).

Asistentes: Juan Bertoya (Viedma) y Fernando Calvo (Viedma).

Cancha: Jorge Newbery.