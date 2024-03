Juana Viale fue pareja del padre de su novio actual

Juana Viale confirmó semanas atrás su relación con Yago Lange. La conductora había publicado una historia de Instagram con la que había blanqueado su relación con el hijo del reconocido medallista olímpico argentino, Santiago Lange, con quien también estuvo relacionada en el pasado.

El dato es más que curioso. En el pasado, trascendieron fuertes rumores de romance entre la nieta de Mirtha Legrand y el reconocido regatista argentino. La sorpresa ahora que ella afirmó estar en pareja con el hijo del atleta fue total, recordando justamente el vínculo que habrían tenido en el pasado.

"Ella tuvo un romance con Lange padre, el medallista olímpico, y ahora sale con el hijo. Juana está con Yago Lange pero a ella hace unos años se dijo que salía con Santiago Lange, con el padre", recordó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo durante las últimas horas.

Lo cierto es que la hija de Marcela Tinayre nunca blanqueó públicamente su relación con Santiago. Sin embargo, según mencionaron en el programa de eltrece, habrían sido encontrados por la prensa besándose y así transcendió este vínculo del cual no se conoce la duración pero sí que sucedió en 2016.

Quien había revelado esta información años atrás fue Ángel de Brito en LAM, mostrando una foto en donde se puede ver a Juana y el medallista olímpico charlando muy acaramelados en un lugar público, en medio de los rumores que indicaban que estaban comenzando una relación amorosa. En ese entonces, ella tenía 34 años y él 55.

A pesar del buen vínculo, el amor entre ambos no prosperó y -luego de su separación- ninguno de los dos hizo referencia al tema, salvo la conductora quien en una ocasión declaró que "no le interesaba" que la gente le crea sobre su situación amorosa.

Sin dudas que esta noticia dejó atónitos a todos, entendiendo lo complejo que podría ser este vínculo si realmente ente Juana y Santiago hubo un romance -ya fuese corto o no-. No obstante, la famosa sigue disfrutando de este amor en ascenso con Yago y por ahora no ha salido a dar mayores detalles.

Tras algunas semanas de revuelo y mucho misterio, la conductora de Almorzando con Juana decidió romper el silencio y en sus redes sociales mostró una foto junto a Yago, como parte de un viaje romántico que hicieron recorriendo Chile y Chubut. "Primero soñar. Después, desear. Con la fuerza del amor, concretar. Amar lo que uno hace. Hacer lo que uno ama", escribió en su posteo.